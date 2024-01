FORZA ITALIA AD ORTONA SPIANA LA STRADA PER L'ELEZIONE DI CRISTIANA CANOSA ALLE REGIONALI - MAURO FEBBO NE E' CONSAPEVOLE ?

Il dado e' tratto , il Sindaco Leo Castiglione pubblicamente con enfasi e passione invita tutti a votare alle Regionali per Cristiana Canosa che appoggia il candidato di Sinistra Luciano D'Amico .

Personalmente ne ero certo da tempo ma tanti non lo credevano o facevano finta di non sapere ma lo svolgimento dei fatti era talmente facile da interpretare che non c'erano dubbi in proposito . Quello che fa scalpore e stupore e' che i vertici regionali del cx dx hanno ingoiato e creduto che il Sindaco potesse in qualche modo , invece , appoggiarli alle prossime elezioni Regionali . Fa specie perchè per gli addetti ai lavori locali era così palese e scontato che sorge il dubbio che i referenti politici a cui Mauro Febbo e il Presidente Regionale Marco Marsilio si sono rivolti abbiano millantato tutt'altro altrimenti ci sarebbe da pensare che gli stessi siano “ masochisti politici ” ma questo lo escludo nel modo più assoluto .

E' questa la conclusione che si trae dalla cronologia dei fatti politici che si sono man mano palesati negli ultimi mesi .

Nell'ultimo consiglio Comunale Forza Italia nelle persone della Presidente del Consiglio Federica Paolucci e Marcello Di Bartolomeo hanno votato qualsiasi cosa che la Maggioranza ha portato al voto , chiaramente tutte cose pianificate dalla Canosa , ormai la dominatrice assoluta ed incontrastata di qualsiasi cosa si muove in Comune , che evidentemente gli spianano la strada per l'elezione allo scranno Regionale . Nulla da eccepire naturalmente per la Canosa ma c'è da rabbrividire nei confronti degli esponenti di Forza Italia che scientemente votano tutto ciò che gli passa davanti senza nessun discernimento degli interessi di chi loro rappresentano , ossia i Cittadini e anche i propri referenti Regionali che anche loro chiederanno voti agli Ortonesi .

Naturalmente Lucio Cieri , segretario cittadino di Forza Italia , fa la mossa , maldestra , di copertura per far finta di reagire , ma secondo me solo per mettere una pezza al profondo “ schiaffo morale ” ma con risvolti reali importanti che il Sindaco Leo Castiglione gli ha rifilato , facendo cosa ? Ufficializzando la costituzione in Consiglio Comunale del gruppo di Forza Italia , una presa per i “ fondelli ” perchè anche le “ pietre della vigna ” ( un modo di dire che tutti sapevano ) che la lista “ Forza leo per Ortona ” non era altro che Forza Italia . Mezzucci che ormai non incantano più nessuno ed anzi fanno ben capire che si cerca di occultare la gravità delle dichiarazioni del Sindaco che si e' schierato totalmente ” senza se e senza ma " con la sinistra e quindi in primis contro Forza Italia di Ortona con un artifizio che fa solo sottintendere che comunque non cambierà assolutamente nulla , con buona pace dei dei candidati di Forza Italia in Regione , in primis Mauro Febbo e a seguire Daniele D'Amario .

Un altro ragionamento da aggiungere e' che la Regione ha fatto un investimento importantissimo per il comune di Ortona portando nella nostra Citta' addirittura l'arrivo del Giro D'Italia con conseguenti altri investimenti per mettere le strade nell'idoneità necessaria all'evento , ha fatto ridiventare il nosocomio di Ortona come OSPEDALE DI BASE ( da considerare che la sinistra l'aveva declassata a “ Stabilimento dell'Ospedale Chieti ” ), ha stanziato fondi per il ripascimento delle scogliere, fondi per prevenire il dissesto idrogeologico , ha stanziato fondi per le due riserve naturali Ripari di Giobbe e Punta dell'Acqua Bella ed altro ancora . Mi chiedo e vi chiedo : cosa raccontera' Forza Italia agli Ortonesi per far votare i suoi rappresentanti se e' lampante che spiana invece la strada alla Canosa ?

Quindi alla chetichella , senza nessuna pubblicità se non sul Centro , quasi per occultare o comunque per non dargli nessuna importanza , il segretario di Forza Italia - Lucio Cieri - ufficializza il suo gruppo in Consiglio Comunale che nella sostanza e' sempre esistita sotto mentite spoglie come “ Forza Leo per Ortona ” .

E' chiarissimo ed evidente ormai a tutti che l'unica mossa che potrebbe avere un reale significato da parte di Forza Italia e' quella della SFIDUCIA IMMEDIATA nei confronti del Sindaco che in pratica l' ha “ giubilata ” in modo clamoroso e direi anche “ inopinatamente ” .

Basta con i sotterfugi e con i palliativi spacciati per medicine risolutive ben sapendo che l'unico effetto che realmente si ottiene e' spianare ed agevolare la strada alla sinistra che e' esattamente opposto a quanto predicato da Mauro Febbo e Daniele D'Amario .

Amerigo Gizzi