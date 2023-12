E' UFFICIALE - ORTONA TORNA AD ESSERE UN VERO OSPEDALE CLASSIFICATO COME DI BASE

Il Consiglio Regionale ha approvato la nuova rete ospedaliera e finalmente Ortona torna sugli scudi , da stabilimento e succursale di Chieti torna ad essere un vero Ospedale di Base .

La nuova rete ospedaliera approvata ci restituisce una dignità nel campo sanitario . Il nostro ospedale era stato depauperato , bistrattato , classificato come stabilimento di quello di Chieti ma ora finalmente grazie al nuovo piano approvato il 12 dicembre scorso dal Consiglio Regionale si diventa Ospedale di Base a tutti gli effetti e avrà la Medicina Generale , la Chirurgia Generale , l'Ortopedia , il servizio di Anestesia e Rianimazione . Naturalmente confermate a pieno titolo le specialità che già funzionano come Senologia e altri . Ricordate quanto si era dibattuto sul Pronto Soccorso ? Ora e' ufficiale e funzionerà a pieno regime 24 h su 24 h .

Parliamoci chiaro per Ortona e' un risultato importantissimo e per nulla scontato dopo che gli ex Presidenti di Regione , Chiodi , D'Alfonso e soprattutto chi ci doveva difendere perchè un giorno si e l'altro pure si vantavano di rappresentarci a tutti i livelli ossia l'ex Assessore alla Sanita' Paolucci e Camillo D'Alessandro , ci avevano fatto diventare uno Stabilimento di Chieti .

Fortunatamente il Consiglio Regionale a guida di una coalizione di Cx-Dx ci ha restituito l'orgoglio e soprattutto un Ospedale degno di questo nome , certamente non si torna agli albori di un tempo con reparti ad alto livello perchè quando si distrugge ricostruire e' sempre difficile e difficoltoso ma ora ci sono le basi da cui ripartire .

Tutto questo e' avvenuto senza che gli Amministratori Ortonesi ci abbiano messo una “ nota ” e mi riferisco naturalmente al Sindaco ma credo che questo particolare ci abbia favorito anzichè danneggiato visto che quando il nostro primo Cittadino si e' proposto per un qualcosa e' stato sonoramente bocciato come nel caso eclatante dell'Ecolan dove ha ricevuto solo 6 voti su 60 pur essendo Ortona il secondo azionista più importante . Ortona purtroppo nel corso degli anni ha perso sempre più potere ed importanza a livello Regionale e Provinciale e con questa Amministrazione si e' toccato il fondo .

Chi ci Amministra deve essere il primo baluardo contro chi vuole affossarci , dobbiamo avere degli Amministratori che almeno come principio devono essere disposti a “ morire ” pur di favorire chi rappresenta e non permettere che altri si posizionino come meglio credono alle nostre spalle . Purtroppo questo e' l'andazzo che vige attualmente ma anche nel passato ed e' ora che questo cessi e subito perchè i torti che noi Cittadini Ortonesi abbiamo e stiamo subendo ci hanno fatto regredire nel corso di questi anni .

Amerigo Gizzi