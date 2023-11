IL SINDACO NON RIESCE NEMMENO AD ELEGGERE IL SUO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - SMACCO TOTALE

IL Consiglio Comunale che doveva eleggere il presidente del Consiglio si rivela una Caporetto per il Sindaco Castiglione che viene irriso dalla Minoranza che nomina come presidente del Consiglio Federica Paolucci anzichè il candidato del Primo Cittadino che era Emore Cauti .

Eppure la Minoranza aveva proposto al consiglio comunale di votare un membro della maggioranza come Presidente nella persona di Federica Paolucci che così avrebbe raccolto il voto unanime di tutti . Non c'è stato nulla da fare , il Sindaco non ha nemmeno preso in considerazione tale proposta e senza battere ciglio ha sfidato tale designazione “ umiliando ” la Federica Paolucci che comunque era un esponente della Maggioranza .

Il delirio di onnipotenza politica del Sindaco e' talmente radicato ormai che lo porta a fare scelte senza senso e che umiliano le legittime aspirazioni di chi lo ha portato alla vittoria alle scorse elezioni mentre gratifica il “ traditore politico ” che aveva perso le elezioni - Emore Cauti - dapprima nominando il Golden Boy -Giorgio Marchegiano - come assessore e poi tentando di accrescere ancora di più il potere del Cauti facendolo nominare anche Presidente del Consiglio .

Il piano del Sindaco e' miseramente fallito ma analizzando più approfonditamente lo svolgersi degli eventi mi viene da pensare che Il Cauti e' stato in qualche modo “ preso in giro ” , parlo politicamente , se e' vero come e' vero che l'assessore Giorgio Marchegiano si e' fatto nominare prima lui e solo in un secondo momento tentare di dar spazio anche allo stesso Cauti come Presidente del Consiglio ben sapendo che questo fatto avrebbe irritato e scontentato i consiglieri di Maggioranza che si vedevano così esautorati da una singola persona che aveva per di più perso le elezioni . Infatti così e' stato , Giorgio Marchegiano e' stato nominato assessore e il “ povero ” Cauti “ che era il famoso “ nono consigliere ” pensando di spadroneggiare e' rimasto con un pugno di mosche in mano . Insomma alla fine della “ fiera ” Cauti si e' presentato alle scorse elezioni ed e' stato eletto nelle fila della Minoranza mettendoci la faccia e poi ” rinnegando “ chi lo aveva eletto mentre Giorgio Marchegiano faceva comizi contro Leo Castiglione senza candidarsi ma usufruendo del cambio di casacca di Cauti . Giorgio Marchegiano secondo il mio ragionamento politico e' stato ” furbo “ lavorando per se stesso , infatti si e' fatto prima nominare assessore lasciando poi il ” povero “ Emore alla mercè del voto in aula che era pieno d'insidie . Il piano , sempre secondo il mio ragionamento politico e' pienamente riuscito , lui e' assessore e Emore e' semplice consigliere senza poter più nulla a pretendere . Credo che così sia andata , un Giorgio Marchegiano astuto dietro le quinte che ha badato soltanto alla sua postazione al sole lasciando l'amico in balia dello tsunami avvenuto con la proclamazione invece , meritatissima , della consigliera Federica Paolucci come Presidente del Consiglio a cui va tutta la mia fiducia perchè ha evitato che si chiudesse l'accordo sempre negato ma qui platealmente palesato di uno scambio tra un voto del nono consigliere con ” postazioni al sole ".

Degno di nota e' l'affluenza del pubblico mai così numeroso che ha accompagnato la bocciatura di Emore Cauti con un grande applauso liberatorio . In tutti c'era la voglia di vederlo sconfitto . I cittadini hanno dimostrato con la loro presenza che non possono essere più presi in giro perchè quando occorre sono presenti ed oggi lo hanno dimostrato ampiamente . Ormai e' finito il tempo in cui l'amministratore poteva fare e disfare a proprio piacimento , ora bisogna rendere conto direttamente ai cittadini che sono stufi di essere trattati come se non ci fossero e che non si stia parlando dei loro interessi .

Tutta la Maggioranza , per l'occasione Minoranza , ha dovuto incassare una cocente sconfitta e non ha proferito parola per l'elezione di una sua consigliera , dimostrando di non considerarla affatto e nemmeno degna di congratulazioni se non di pura circostanza da parte di chi invece avrebbe dovuto gioire per una sua elezione all'unanimità .

Questa elezione dimostra e vivaddio ne sono felicissimo che il “ tradimento politico ” di convenienza non sempre paga ed anzi oltre a squalificarti indelebilmente ti si può ritorcere anche contro , della serie ( " oltre al danno la beffa " ).

Questa è un' Amministrazione ormai e' posticcia che si tiene in piedi solo per i lauti stipendi che prendono il Sindaco e gli Assessori . Questa e' la mia convinzione , dopo aver visto tutte le vicissitudini clamorose e mai viste negli ultimi 40 anni . Dispiace dirlo ma il bene dei cittadini che dovrebbe muovere ogni buon amministratore non esiste nel vocabolario di quanti attualmente ci comandano .

A tutto c'è un limite ma ad Ortona non esiste , infatti il Sindaco dovrebbe dimettersi perchè letteralmente sfiduciato ma non lo farà mai per i motivi sopracitati e per decenza e riconoscenza verso Cauti dovrebbe farlo anche Giorgio Marchegiano che si e' appropriato perchè più furbo di un posto al sole a discapito del suo amico Emore Cauti . Giorgio secondo me doveva prima far eleggere Cauti e poi farsi nominare assessore ma furbescamente ha preferito fare il contrario ed infatti ha avuto ragione visto com'è andata a finire .

Non credo che le cose finiscano qui perchè si aspetta sempre il “ salvatore della patria ” in contraltare al “ tradimento politico ” .

Ripeto quello che ormai e' una costante del mio pensiero e cioe' che chi staccherà la spina salverà oltre se stesso anche i Cittadini che gli saranno per sempre riconoscenti perchè e' un gesto fatto davvero per il “ Bene dei Cittadini ” e non per tornaconto personale .

Aspetto con fiducia il cosiddetto EROE perchè so per certo che più di qualcuno ci sta già pensando .

Amerigo Gizzi