COME AVEVO PREANNUNCIATO NELL'ARTICOLO DI QUESTA MATTINA IL SINDACO ORMAI HA PERSO LA BUSSOLA

Questa mattina nell'articolo che ho pubblicato ho scritto che il Sindaco Castiglione e' succube di se stesso e puntualmente a distanza di qualche ora un'altra tegola gli cade letteralmente addosso . Quando si viaggia con un solo voto di maggioranza ogni Consigliere puo' dettare legge facendo valere la posizione del “ nono consigliere ” ossia di colui il quale e' in grado di rivendicare posti al sole altrimenti fa cadere l'Amministrazione .

Ebbene proprio adesso apprendo che la consigliera Simonetta Faraone ha mandato un comunicato stampa in cui ha comunica al Sindaco che lascia il gruppo “ Forza Leo per Ortona “ e continuerà il suo mandato come consigliere ” indipendente “ . Questa presa di posizione e' prorompente e si abbatte come una valanga ” tra capo e collo " sulla testa del Sindaco . In pratica questa presa di posizione della Faraone e' propedeutica ad una presa di distanza a far parte a prescindere di una Maggioranza precostituita ma che di volta in volta terrà solo presente gli interessi dei cittadini quando dovrà alzare la mano . In pratica rivendica la sua indipendenza di giudizio e farà solo quanto la sua coscienza gli detterà in base agli ordini del giorno discussi .

Il Sindaco viaggiava già in acque tempestose ma con questa ulteriore presa di posizione ormai e' alla deriva irreversibile e nemmeno l'accanimento terapeutico praticato finora riuscirà ad arginare la tempesta . Parliamoci chiaro , mi aspettavo una mossa simile molto prima da qualche consigliere fin qui “ alzamano ” perchè questa posizione significava solo una squalifica personale ormai insostenibile alla luce della corsa all'accaparramento degli stipendi fatta da altri della compagnia . E' proprio il caso di dire meglio “ tardi che mai ” e comunque questa mossa comporta una rivalutazione di chi fin qui aveva abbozzato ed ingoiato continuamente “ bocconi amari ” ed indigesti .

Cosa farà ora il Sindaco ? Naturalmente cercherà di mantenere a tutti i costi la poltrona ma ormai e' del tutto evidente che i cittadini gli hanno tolto la fiducia consci come sono che il solo collante che lo tiene “ abbarbicato ” e' la comoda posizione del “ posto al sole ” mentre l'intera popolazione soffre una situazione di stagnazione e fra poco di recessione economica . L'unica cosa che aumenta sono gli stipendi del potere politico .

Cosa saggia ma le speranze che nutro sono ridotte al lumicino e' che il Sindaco sia costretto ad un atto di sapienza e dia le dimissioni immediate .

Naturalmente seguirò da vicino la telenovella anche se immagino che ormai il popolo ne ha fin sopra i capelli di questo scempio perpetrato nei propri confronti .

Amerigo Gizzi