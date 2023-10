IL SINDACO CHIUDERA' A BREVE LA QUADRA MA GIA' DAL GIORNO DOPO SI APRIRA' UNA NUOVA CRISI

Come più volte ho evidenziato su queste colonne ormai il Sindaco Castiglione e' succube di se stesso nel senso che si aggroviglia , si spertica , si arrampica su flebili appigli che gli consentano di tirare avanti per altre manciate di settimane ma che in realtà vede un solito obbiettivo all'orizzonte ossia quello di issare bandiera bianca come unica salvezza per la città ma non per se stesso naturalmente .

L'accanimento terapeutico , secondo il mio modesto parere , sta andando contro qualsiasi decenza e finisce per avvilire anche gli “ alzamano ” che sono i più vituperati agli occhi del popolo essendo loro stessi i maggiori responsabili di chi e' a caccia solo di “ posti di lavoro ” , in questo caso politici , che comunque gli garantiscano di sbarcare il lunario e accaparrarsi mensilità degne di chi davvero schiuma il sangue per sopravvivere nelle fabbriche o con partite IVA che sono sempre in equilibrio precario e che non sanno se il giorno dopo chiuderanno o meno , anche perchè tantissime di esse sono indebitate fortemente e i tassi attuali da pagare alle banche non fanno altro che stringere il “ cappio al collo ” a questi settori autonomi .

Mentre c'e' una lotta spietata ad accaparrarsi quel posto al sole per cui qualcuno si e' perso oltre alla “ faccia ” ogni altro barlume di dignità che lo segnerà per tutta la vita senza nulla ottenere se non per qualche intervallo di tempo infinitesimale , la città soffre di mancanza di prospettive che si fanno sempre più nere ed irreversibili . Chi ci ha fatto credere che le feste erano la risoluzione di tutti i mali bruciando centinaia e centinaia di di migliaia di euro , chi pensava di pagare profumatamente la macchina di propaganda politica gettando al vento altrettante risorse economiche che avrebbero e dovuto prendere altre direzioni , per esempio per cercare di lenire le grandi sofferenze di interi settori cittadini alle prese con la “ disperazione ” oggi si rende conto che dare simili stipendi a chi amministra contribuisce solo ad una lotta senza quartiere per posizionarsi economicamente alle spalle della popolazione . Ora il Sindaco sta parlando con tutti i suoi consiglieri di maggioranza per far quadrare il cerchio ma si rende conto che che gli appetiti sono tanti e che incastrarli e' cosa improba ,.

La prima cosa da rimarcare è che chi ha inaugurato con il “ tradimento politico ” la stagione del famoso ed ormai famigerato “ nono consigliere ” ( ossia il ricatto politico che ognuno dei nove puo' mettere in atto per ottenere quello che vuole ) e' vittima di se stesso perchè e' complicatissimo ottemperare ad accordi pregressi se mai ci siano stati in quanto e' impensabile che un solo consigliere possa rappresentare il potere enorme di cui verrebbe insignito se mai gli si concedesse la carica di presidente del consiglio e anche un assessorato di riferimento . Ormai Emore Cauti candidato dai rumors alla presidenza mi sembra cosa strana ed avventurosa realizzare e nel contempo magari far nominare anche Giorgio Marchegiano assessore , questo si vocifera nei “ corridoi ” , perchè equivarrebbe ad assurgerlo a “ RE ” della compagnia . , vi pare possibile ? Credo che a tutto ci sia un limite e questo rappresenterebbe un “ vulnus ” invalicabile almeno per lo scibile umano . Mi sembra più facile da realizzare invece la nomina di un suo referente Giorgio Marchegiano almeno secondo le dicerie tenendolo così comunque a bada e assicurarsi il suo voto “ altrimenti che farebbe ? ” . Questo pero' sarebbe una negazione di quanto magari pattuito e metterebbe a serio rischio il cammino ulteriore e magari non convincerebbe l'eventuale assessore ad accettare avendo una posizione squalificante moralmente benchè lautamente retribuito che lo marchierebbe e che nello stesso rischia di essere in carica poche settimane al di là di rassicurazioni improbabili da mantenere. Da qui presumo ci sia un lavorio di chi prima pensava di rappresentare il “ potere assoluto ” ma che ora si rende conto che le mode passano e ci si puo' ritrovare in un attimo dalle “ stelle alle stalle ” . Far credere ad eventuali nuovi assessori di essere stabili come stanno le cose non riuscirebbe nemmeno ad uno “ zar ” di tutte le russie .

La stabilità di questa maggioranza non esiste più ed anzi si fa sempre più precaria come si usa dire “ sciuvili e ni casche ” ma che comunque crollerà e con fine anche ingloriosa lasciando uno scia “ di morti e feriti ” politici lunghissima. Quello che più fa specie e' che i maggiori responsabili di questo degrado sono i famosi “ alzatori di mano ” che consentono simili “ sconcerie politiche ” .

Il “ nono consigliere ormai e' l'unico faro che governa attualmente e chi puo' afferrare qualcosa lo fa , quando la guerra e' persa si cerca di afferrare qualsiasi cosa facendo in primis razzia di ” dignità , moralità “ dimenticandosi che e' il bene più prezioso che caratterizza il vero ” essere umano " .

Il Sindaco andrà avanti perchè , secondo me , circa 5000 euro sono una fonte di guadagno esorbitante e che rende la poltrona attaccata al sedere in modo saldo ed inamovibile e anche perche' gli eventuali assessori compreso la presidenza del consiglio raggiungeranno a breve anche le circa 2000 euro , in pratica e' meglio fare il politico che trovarsi un vero lavoro .

A breve quindi avremo la nuova compagine che pero' sarà sempre la stessa maggioranza a nove che e' destinata a cambiare di nuovo a breve perchìè così si puo' elargire a più persone eventuali benefici economici cercando di lenire il malcontento che comunque serpeggerà sempre e comunque perchè non si tratterà più di scegliere chi ha ideee e possibilità di far crescere i cittadini ma solo se stessi incamerando senza “ colpo ferire ” prebende esorbitanti .

PS un consiglio spassionato a chi ritiene che finora ha fatto il bene dei cittadini ma che da oggi in poi dovrà fare i conti con penuria di soldi , attenzione perchè passare “ dalle stelle alle stalle ” ci si mette un attimo e perdere il consenso acquisito può sfumare ed evaporare altrettanto velocemente . Fare un pensiero a nuove elezioni sarebbe cosa saggia soprattutto per se stessi almeno se si ritiene che possa essere candidato Sindaco designato . Continuare a far credere o sperare comunque di essere ancora il riferimento e' cosa improba e difficilissima , quando si prende una certa china e' difficile farla invertire . Se si ritiene di poter essere attualmente un riferimento lo si metta in attuazione con nuove elezioni , altrimenti anche questo potrebbe sfumare da un giorno all'altro .

Amerigo Gizzi