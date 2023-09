ORTONA - LA BOMBA E' SCOPPIATA - UN ASSESSORE SI E' DIMESSO

Come una bomba a ciel sereno sono arrivate le dimissioni dell'Assessora al Sociale - Paola Di Sipio . Non e' cosa da poco considerando che , secondo me , il Sindaco avrebbe preferito gestire personalmente la difficilissima situazione in cui si trova la sua Amministrazione , per lui e' un inedito questa circostanza che é lastricata di spine pericolosissime .

. E' chiaro che la situazione sta precipitando in quanto come ho scritto giorni fa i “ nodi vengono al pettine ” e i tradimenti politici si ricambiano anche se e' indecente nei confronti dei Cittadini che ormai sono consapevoli che questa traballante Maggioranza si mantiene solo ed esclusivamente per le poltrone in quanto non c'é più un progetto politico ma solo il potere del “ nono ” che non potra' essere soddisfatto oggi perché si riproporrebbe il giorno dopo con più veemenza ed arroganza .

Qualcuno potrebbe pensare che le dimissioni della Di Sipio potrebbero spianare la strada al rimescolamento degli Assessori ma facendoci un ragionamento più approfondito viene in mente che se si deve sostituire una donna e' gioco forza un'altra donna che deve subentrare per via dei regolamenti e alla mente viene subito da pensare ad una persona che si vocifera da tempo e che potrebbe essere la giusta moneta per onorare la grazia ricevuta e non ancora ripagata ma che difficilmente potrebbe andare in porto perché già bocciata e poi come si ripagherebbe il nuovo “ nono ” che aspetta di essere ricompensato nei suoi desiderata ?

Aggiungo un'altra considerazione per me importantissima , se l'Opposizione avrà la percezione che l'entrante neo Assessora e' in qualche modo una ricompensa al “ nono ” credo che diventerà bersaglio quotidiano ed avrà una vita assessorile alquanto travagliata e la consapevolezza di questo fatto potrebbe indurla a non accettare anche in considerazione che la legislatura e' destinata solo ad un altro breve viatico.

Il Sindaco si trova in una situazione oggettivamente difficile e solo l'attaccamento spropositato alla poltrona , mascherato ma guarda un po' dalla famosa frase “ lo faccio per il bene dei Cittadini ” lo tiene abbarbicato nella sua postazione . Se mi posso permettere aggiungo che la mossa di aumentarsi lo stipendio a cifre spropositate per il lavoro che si produce induce a più di attaccamento , tutto lecito ma questo potrebbe essere un ulteriore incentivo a non schiodarsi .

Io credo che chi di dovere dovrebbe prendere atto che ormai si e' giunti al termine del “ film ” e non prolunghi l'agonia peraltro mettendo seriamente in cattiva luce chi continua a dare ossigeno a chi ormai non ha più un progetto politico di respiro .

Io torno a ripetere che i Cittadini aspettano , come un vero EROE , chi stacchi la spina per risolvere questa precaria e deleteria situazione che ormai ha travalicato i confini ed e' oggetto di studio in altri comuni limitrofi e non , tutti si chiedono il motivo del perché non si fa la cosa più giusta e naturale in questa situazione , ossia le dimissioni del Sindaco e ritorno alle urne .

Amerigo Gizzi