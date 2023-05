L'OSPEDALE DI ORTONA RIACCENDE LE LUCI E TORNA A RISPLENDERE

Ortona finalmente ritrova il suo Ospedale . Da stabilimento di Chieti ritorna OSPEDALE DI BASE .

E' una notizia splendida che attendevamo da tanto tempo e che in campagna elettorale il candidato Sindaco di Fratelli D'Italia e del cx dx Angelo Di Nardo aveva promesso insieme al coordinatore cittadino dello stesso Partito Franco Vanni anche come responsabile dipartimento sanita' Fratelli D'Italia della provincia di Chieti che ha contribuito a redigere e organizzare la rete ospedaliera provinciale inserita nel piano presentato dalla Regione Abruzzo .

Una promessa di grandissima importanza che ha trovato applicazione reale nel giro di circa un anno e considerando i tempi politici e' quasi un miracolo .

Credo che bisogna evidenziare le mancanze , purtroppo tante , di un declassamento del Bernabeo perpetrato da più Amministrazioni regionali , quello di Chiodi prima e successivamente quello di D'Alfonso poi con la fattiva collaborazione dell'ex assessore regionale della sanita' abruzzese Silvio Paolucci che addirittura lo avevano portato a Stabilimento dell'Ospedale di Chieti .

Fortunatamente tutto e' cambiato con questa nuova Amministrazione Regionale che ha riportato il nostro Ospedale a risplendere di luce propria , certamente non siamo tornati ai vecchi albori ma avremo un Pronto Soccorso e Specialita' ad ampia diffusione territoriale , quindi : Medicina Interna , Chirurgia Generale , Ortopedia , Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia in regime di pronta disponibilita' sulle 24 ore di Radiologia , Laboratorio , Emoteca . Le strutture saranno anche dotate di letti di “Osservazione breve Intensiva ” .

Questo e' un grande traguardo per come si erano messe le cose , un approdo che da più sicurezza e certezze dal punto di vista sanitario ai Cittadini Ortonesi .

Ortona per contare deve avere personaggi che quando aprono la cornetta possono colloquiare con autorevolezza con i poteri sovracomunali e in questo caso ne abbiamo avuto piena contezza .

Il diritto alla salute torna anche ad Ortona

Amerigo Gizzi