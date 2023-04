UN CONSIGLIO COMUNALE CHE SANCISCE SENZA OMBRA DI DUBBIO CHE IL SINDACO NON HA LA MAGGIORANZA

Mi corre l'obbligo di sottolineare come il Sindaco e' in Minoranza effettiva e certificata in Consiglio Comunale , ormai non ci sono più dubbi perche' le delibere approvate hanno visto il Sindaco e la sua Minoranza letteralmente soccombere di fronte alle votazioni su di esse risultando tutte approvate con la nuova Maggioranza fatta dai nove Consiglieri - Cocciola-Cauti-Coletti-Schiazza-Di Nardo-Vanni-Rabottini-Sorgetti-Cocco . Il Sindaco praticamente non ha “ preso palla ” come si dice in gergo calcistico e per evitare di fare solo presenza in alcune delibere si e' dovuto accodare comunque ai nove Consiglieri .

Non voglio assolutamente infierire perché siamo arrivati al punto che il Sindaco ha ricevuto uno schiaffo politico senza precedenti che forse non si ricorda mai nella storia del consesso Comunale Ortonese. Addirittura dai banchi dei nove consiglieri , non tutti ma in tanti , hanno evocato più volte la necessità dell'arrivo del Commissario che sicuramente opererebbe meglio del Sindaco attuale sfatando quindi anche la narrazione che il Commissario sarebbe un passo indietro anzi sarebbe sicuramente un passo avanti . Da notare che nessuno della Maggioranza dei nove ha dichiarato in Consiglio Comunale che il Sindaco deve rimanere perché é meglio del Commissario.

Alcuni Consiglieri di Maggioranza , quindi non della Minoranza che ha il Sindaco , gli hanno ricordato che lui il giorno delle dimissioni aveva dichiarato che lo faceva perché non aveva più la Maggioranza e quindi che non si poteva più andare avanti e che non era affatto attaccato alla poltrona e che avrebbe continuato il suo mandato solo se l'avesse ritrovata . Non solo non ha ritrovato una Maggioranza coesa come nei cinque anni della sua prima legislatura ma ha trovato solo una Minoranza certificata ma lui e' ancora lì perché pare che abbia detto che i Cittadini che lo incontrano lo pregano di restare .

Questi sono i fatti e sono del tutto esaurienti , sono così lineari e di facile lettura che ulteriori approfondimenti sono superflui .

Comunque il Consiglio Comunale convocato solo ed esclusivamente perché richiesto dai nove Consiglieri ha approvato tutte le delibere da essa presentate , possiamo tranquillamente dire che il Sindaco e la sua Minoranza hanno subito un “ cappotto ” sempre in gergo calcistico senza precedenti , oserei dire epocale.

Amerigo Gizzi