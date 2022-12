OSPEDALE DI ORTONA RIVALUTATO DALLA REGIONE A OSPEDALE DI BASE

Finalmente uno spiraglio concreto per il martoriato Ospedale di Ortona , la Regione Abruzzo la riqualifica come Ospedale di Base e non più come succursale di Chieti .

Preciso che un Ospedale di Base deve essere dotato di Pronto Soccorso , Medicina Generale , Medicina Interna , Chirurgia Generale , Ortopedia , Anestesia e Servizi di Supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità , sulle 24 ore di radiologia . Laboratorio Analisi ed Emoteca .

Gli Ospedali di base devono anche essere dotati di letti per l'Osservazione Breve Intensità .

Da quello che si evince , quindi , l'Ospedale di Ortona tornerà un vero Ospedale a tutti gli effetti , con reparti adeguati e svariati e se supportati da professionalità adeguate potrà aspirare a tornare un Ospedale davvero importante per tutto il nostro territorio .

Gli Ortonesi nel passato sono stati privati di un Ospedale che all'epoca ci era invidiato da tutti per l'eccellenza dei suoi reparti e non costringeva i residenti per un nonnulla a recarsi in Nosocomi limitrofi intasati e assolutamente inadeguati per accogliere un numero così elevato di pazienti . Il disagio e' forte e si aggiunge anche al delirio che si deve superare nei vari pronto soccorso che gioco forza non sono adeguati ad un tale flusso dei pazienti .

Ora diligentemente la nostra Regione ha stilato un piano a più livelli che dovrebbe ridare lustro e adeguatezza a tutti gli utenti che purtroppo sono costretti con grossi sacrifici umani ed economici a barcamenarsi in una struttura sanitaria complessiva che così non e' assolutamente adeguata .

E' chiaro che a questo punto il documento della Regione Abruzzo dovrà essere recepito dagli organi sovranazionali preposti ma si spera che le esigenze a cui attiene tutto il documento siano sposati in pieno perché é perfettamente calato nella nostra realtà e aderente a quello che una sanità pubblica deve dare a suoi Cittadini .

Attendiamo ora con fiducia il pronunciamento sul documento che a breve sarà dato dal tavolo di monitoraggio nazionale .

Amerigo Gizzi