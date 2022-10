QUESTA VOLTA IL SINDACO CASTIGLIONE SUPERA SE STESSO E VA A RUOTA LIBERA

E' da più di un decennio che seguo con assiduità il Consiglio Comunale tale da vantare una presenza che supera quella dei Consiglieri stessi e quindi pensavo di non rimanere più meravigliato di nulla ma ieri sera , le dichiarazioni del Sindaco Castiglione mi hanno fatto sobbalzare dalla sedia che gentilmente mi lasciano sempre libera sapendo che é quello il mio posto preferito ., niente di che' davvero visto che le persone presenti non arrivano a contare quanto le dita di una mano .

Sinceramente mi ero ripromesso di non essere polemico ma come si fa a non stigmatizzare ciò che non avrei mai pensato di sentire ? Come si fa , anche con tutta la buona volontà , a sottacere ciò che il Sindaco con enfasi e quasi con orgoglio rivendica la sua “personale coerenza” che lo ha sempre contraddistinto in tutta la sua carriera politica ? E' vero la coerenza é un valore ma se é riferito ad un comportamento positivo ma il Sindaco Castiglione in pieno svolgimento del consesso Consigliare incredibilmente si vanta della sua grande coerenza ossia per non aver mai voluto in tutta la sua carriera politica ormai ventennale voluto istituire una Commissione di Vigilanza . Ricordo che questa Commissione e' assolutamente prevista dal legislatore come strumento che possa contribuire il piu' possibile ad evitare errori Amministrativi che potrebbero portare ad esborsi economici rilevanti da parte dei Cittadini , i cosiddetti “ debiti fuori bilancio ” che purtroppo si sono puntualmente verificati per svariati milioni di euro con serio danno economico per i Cittadini Ortonesi.

Signor Sindaco con tutto il rispetto che si deve alla sua carica Istituzionale ma che comunque dovrebbe essere da Lei ricambiata nei confronti dei Cittadini mi permetto di dirle che quello che quasi come un vanto ha rivendicato per la sua opposizione alla Commissione non e' altro che un'offesa verso l'intera Città che Lei chiama puntualmente a mettere le mani in tasca per sanare errori grossolani commessi non da loro ma da voi addetti ai lavori , sono errori che possono succedere perche' nella vita si sbaglia ma poi non si puo' chiedere ad altri di pagare perche' gli errori sono sempre personali e non possono essere spalmati sulla collettività . Invece quello che succede e' proprio questo , i Cittadini pagano i vostri errori ricevendone un nocumento economico esorbitante e se non bastasse Lei si erge fieramente contro qualsiasi strumento consentito dalla legge per cercare di ridurre errori che sono pagati a caro prezzo da noi incolpevoli Cittadini .

Credo e lo dico con rammarico sig. Sindaco che sono profondamente deluso dal suo comportamento che tra l'altro trascina con se i suoi consiglieri di Maggioranza che magari per solidarietà corporativa si allineano ma che comunque sono consci della completa incongruenza per quanto da Lei affermato e sostenuto . Probabilmente , anzi certamente il Consiglio Comunale sarà a breve chiamato per approvare l'ennesimo fuori bilancio che naturalmente sara' pagato da noi poveri Cittadini , questo le sembra normale ? Non le sembra che sia una cosa gravissima ? Non crede di chiedere alla sua maggioranza di alzare la mano sia anche per loro una forzatura ?

Mi chiedo e vi chiedo , perche' la Minoranza propone una Commissione di Vigilanza e la Maggioranza la rifiuta ? Perche' rifiutare uno strumento che ripeto e' previsto dalla legge e che può servire a ridurre errori e magari anche a trovare i responsabili ? A chi fa paura tutto questo ? Chiunque dotato di un normale discernimento mai rifiuterebbe uno strumento di utilità per tutti , nessuno escluso , ma soprattutto per le “ vittime designate ” degli errori Amministrativi che sono solo e comunque i Cittadini che sono usati come bancomat dall'Amministrazione ? Sono domande logiche e conseguenti quando si prendono decisioni che stridono fortemente con il buon senso del buon padre di famiglia che dovrebbe essere sempre seguito da tutti ma soprattutto da chi Amministra soldi non suoi .

Io credo che tutti i Cittadini abbiano il dovere di dare una mano per far funzionare al meglio la macchina Amministrativa ma il maggiore sforzo deve essere fatto da chi e' stato eletto e profumatamente pagato per questo , non ci si può nascondere dietro scuse incomprensibili e ingiustificate perche' i Cittadini sono sempre più stufi della politica politicante e badano sempre di più alla concretezza che pare mancare sempre di più alla sua Amministrazione sig Sindaco .

Nel Consiglio Comunale di ieri si e' discusso per lo più di delibere e ordini del giorno presentate dalla Minoranza e questo e' già un qualcosa di rilevante ma soprattutto ho notato che la Maggioranza non e' più granitica come nella passata Amministrazione ma ci sono sfaccettature tali da far nascere più di un dubbio sulla facilità di navigazione per il prosieguo della legislatura . Ho la netta impressione che tutto si complicherà da qui ad un anno , ci sono troppe anime nella maggioranza che tirano il carro , in vista delle elezioni regionali , in direzioni diverse se non opposte.

Ho voluto esprimere le mie valutazioni politiche sull'attualità che sono personali , sempre nel massimo rispetto delle persone , ma credo abbastanza condivise da un gran numero di cittadini ben sapendo che avrei suscitato diversi malumori ma lo faccio con l'intento positivo di sperare che possa servire a migliorare le cose .

Concludo dando un consiglio conscio che verrà subito cestinato ma lo faccio lo stesso , Sig. Sindaco , secondo il mio modesto parere , se vuole riconquistare la stima politica dei suoi Cittadini indica un Consiglio Comunale con una sola proposta di delibera all'ordine del giorno : Istituzione della Commissione d'Inchiesta e di Vigilanza sugli atti Amministrativi . Nulla e' più nobile che riconoscere i propri errori e porvi rimedio .

Amerigo Gizzi