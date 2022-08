LETTERE ANONIME DI UN'INFAMIA INAUDITA AI DANNI DEL SINDACO E DI ALTRE PERSONE A LUI VICINE

Sinceramente non avrei mai voluto scrivere su un episodio che considero squallido , infame , di una gravità inaudita che equivale ad una violenza perpetrata ai danni di Cittadini Ortonesi . Parlo di lettere anonime che circolano insistentemente e che sono state denunciate in conferenza stampa stamane dallo stesso Sindaco Castiglione che e' fra le vittime di questa vigliaccata che grida vendetta e di cui si spera venga scoperta la fonte che non può essere che persona infima , senza ritegno , senza rispetto per gli altri e probabilmente senza rispetto nemmeno per se stesso .

Ho criticato spesso questa Amministrazione per le decisioni che prende , per il modo di comportarsi , per il modo di fare , per la poca trasparenza , per la scarsa considerazione che ha dell'opposizione che spesso la considera come un intralcio anche quando fa proposte serie e motivate , almeno secondo il mio modesto parere , ma ho sempre avuto rispetto delle Istituzioni e delle persone che la rappresentano . Credo che a volte sono stato mal sopportato per alcune mie considerazioni che però sono state sempre politiche e sul merito .

La critica soprattutto costruttiva é l'anima della democrazia e se non ci fosse bisognerebbe inventarla perché non può che migliorare le cose ed in generale serve anche a ottenere risultati positivi .

Ho scritto anche dell'esposto che ha ipotizzato di presunti abusi edilizi che riguarderebbero il Sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza e per questo la Magistratura sta indagando e per me sono tutte accuse che vanno verificate dagli organi competenti ma essendo firmato chi l'ha fatto se ne assume completamente la responsabilità .

La vicenda però delle lettere anonime mi ha toccato particolarmente . Il Sindaco questa mattina ha specificato che le lettere chiamano in causa oltre che lui stesso anche persone che collaborano con lui fra cui anche alcune donne . Ha riferito dello squallore di cui sono intrise queste missive che ledono direttamente le persone , le proprie famiglie e che finiscono per danneggiare la loro reputazione in modo importante . Io credo che tutti i cittadini ortonesi e non solo si debbano sentire solidali con queste vere e proprie vittime di loschi figuri che agiscono nell'ombra e che non sanno nemmeno cos'è la dignità , che cos'è l'onore . Chi si macchia di simili infamie deve essere perseguito e condannato , la polizia postale indagherà perché é stata allertata dalle vittime e sicuramente , almeno é questo il mio auspicio , risalirà a questi squallidi personaggi . In questo momento anch'io mi sento vittima e rinnovo la mia piena solidarietà a chi é stato toccato così duramente .

Amerigo Gizzi