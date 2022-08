ORTONA- LA MINORANZA PARLA DI UN ESPOSTO SU " EVASIONE DI TASSE E ABUSI EDILIZI " CHE INTERESSEREBBERO IL SINDACO ED ALCUNI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

La Minoranza , nelle persone di Ilario Cocciola - Simonetta Schiazza - Emore -Cauti - Gianluca Coletti- Di Nardo Angelo- Franco Vanni - in un comunicato stampa parla di un esposto inviato anche alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza di Chieti su presunte irregolarità edilizie ed evasione fiscale , di per se questa notizia sarebbe passata sotto silenzio ma l'importanza deriva dal fatto che l'esposto chiamerebbe in causa alcuni Consiglieri di Maggioranza e lo stesso Sindaco .

La Minoranza , nelle persone di cui sopra , ritiene grave che l'atto protocollato il 22-07-2022 che era indirizzato formalmente anche a tutti i consiglieri comunali sia stato sottaciuto e non consegnato agli stessi ma solo al Sindaco e al Pres. del Consiglio precisamente in data 25-07-2022 , se si pensa che l'esposto e' stato consegnato ai Consiglieri di Minoranza solo il 22-08-2022 c'è da rimanere esterrefatti . Infatti nel comunicato stampa la minoranza titola : se la prima regola e' nascondere tutto .

Capisco ma non giustifico che il Sindaco e il Pres. del Consiglio non abbiamo fatto trapelare nulla ma gli organi comunali preposti non erano tenuti a informare oltre a loro anche tutti gli altri Consiglieri ? Comunque non sarebbe stato equo ed opportuno farlo ? Credo che a queste domande ogni normale cittadino risponderebbe affermativamente e quindi la gravita' sta nel fatto che tutto faccia pensare che si volesse nascondere e questo e' stato rimarcato fortemente dalla stessa Minoranza .

Credo sia un dovere oltre che opportuno da parte della Maggioranza divulgare il contenuto per quanto possibile e permesso legalmente dell'esposto altrimenti e' facile , ma non giusto fare , di tutta l'erba un fascio e questo lede gia' di per se ogni singolo consigliere . Io personalmente non condivido nessuna gogna mediatica , anzi Dio ce ne liberi , ma come stanno le cose credo che sia meglio saperne di piu' anche se deve essere fermo il principio sacrosanto della presunzione d'innocenza . Come detto in precedenza se ci sono irregolarità verranno accertate dagli organi competenti e solo allora si puo' giudicare , pero' il comportamento di chi deve essere il custode delle regolarità degli invii equi a tutti delle comunicazioni ricevute rappresenta un vulnus che e' di una gravita' eccezionale e che mina fortemente la fiducia nelle Istituzioni . Spero e credo che mai si possano ripetere comportamenti di questo genere , le prerogative di tutti i Consiglieri Comunali sono cosa sacra e inviolabile .

Naturalmente per evitare che il popolo mormori sarebbe opportuno che chi e' coinvolto , secondo me innocentemente fino a prova contraria , esca allo scoperto e dica le sue ragioni ed anzi si tuteli opportunamente se ritiene di essere scevro da tutto e non lasci che le illazioni cittadine possono travolgerli senza nessuna loro colpa . E' chiaro che a questo punto quello che si voleva non trapelasse e' diventato di dominio pubblico e le dietrologie fantasticano su tutto e di piu' . Pensate che si mormora , e questo solo gli interessati potrebbero evitarlo , che ci sia una corsa a sanare posizioni effettivamente dubbie e questo solo dopo l'esposto , questo sarebbe gia' ammissione quindi di irregolarità , ma ripeto che a mio modesto parere solo la chiarezza e la trasparenza e' l'antidoto alle chiacchiere che da sempre si sa che fanno piu' male dei fatti stessi . Infatti anche in economia borsistica si dice sempre che nulla e' piu' pericoloso dell'incertezza , e non e' casuale che le borse scendono sempre quando la fa da padrone l'incertezza .

Io credo che chi non abbia nulla da nascondere debba gridarlo ai quattro venti perche' essere tacciati senza nessuna colpa e' quanto di piu' brutto e deleterio si possa immaginare , essere additati a dubbi nella piena innocenza e' gravissimo per chi lo subisce e fa piu' male di quanto potrebbe farlo l'effettiva colpa .

Se ci sono errori commessi si ammettano perche' nessuno eventualmente puo' scagliare la prima pietra anche se in questo caso ci sono di mezzo cariche Istituzionali che li aggreverebbero ma e' sempre meglio mettere tutto in tavola e così non si puo' fantasticare su quello che potrebbe arrivare e porre così limiti alla fantasia , la Maggioranza facesse quello che meglio crede , essere eletti e' un onore ma pone anche precisi doveri e la trasparenza e' uno di questi , il popolo deve sapere sempre e comunque ed onestamente questa Amministrazione non brilla affatto per la famosa Trasparenza che ha sempre messo al primo posto .

Naturalmente mi aspetto a breve chiarimenti di chi eventualmente coinvolto e se si dovessero effettivamente palesare irregolarità , sanate o meno , sono sicuro che per decenza politica le dimissioni siano il minimo anche se la legge dovesse consentirgli ancora di rimanere a palazzo di città .

Amerigo Gizzi