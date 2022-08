AUMENTI A STRASCICO PER GLI AMMINISTRATORI ORTONESI

Meno di un mese fa vi avevo dato conto che la maggioranza aveva rigettato la mozione del Consigliere Franco Vanni di Fratelli D'Italia intesa alla riduzione del 20% degli stipendi degli Amministratori per dar vita ad un fondo a parte da destinare ai bisognosi Ortonesi che ne sono tantissimi .

Ebbene oggi , con sgomento , con rammarico , con indignazione , sono a riportarvi lo scempio perpetrato da questi signori politici che in spregio alla poverta' ed alla sofferenza per via degli stratosferici rincari cui si trovano a pagare i propri concittadini nella seduta di Giunta del 10agosto 2022 si sono aumentati gli stipendi , naturalmente perfettamente legali perche' consentiti dalla legge . Il tutto stride e fa a cazzotti col fatto che Ortona e' insieme a Sulmona l'unico Paese abruzzese che negli ultimi 4 anni ha perso piu' di 1000 abitanti perche' i giovani sono dovuti emigrare per trovare un lavoro . Non e' solo questione di legge ma un politico deve avere ben presente l'opportunita' dei luoghi , l'opportunita' dei momenti , il contesto generale e non puo' basarsi il tutto sull'opportunita' che la legge gli consente di riempirsi le proprie tasche quando la popolazione versa in situazione di estrema sofferenza .

Per farvi avere contezza delle cifre di cui parliamo e che sono state approvate all'unanimita' da tutti gli amministratori che l'intascheranno riporto solo quelli del Sindaco Leo Castiglione , naturalmente gli emolumenti degli altri sono commisurati come aumenti allo stesso Castiglione .

Tabella Sindaco : retribuzione attuale 2788 euro - retribuzione dal 112022 3396 euro con un aumento di ben 606 euro mensili , segue così - retribuzione dal 112023 3707 euro con un aumento mensile di 311 euro e per finire dal 112024 ben 4140 euro con un aumento mensile di ben 433 euro .

Tutti i lavoratori di qualsiasi ordine e grado e soprattutto i disoccupati di fronte a queste cifre rimangono disorientati e si chiedono se non ci sia qualche errore ma purtroppo le cifre sono queste senza ombra di dubbio , cifre lontane anni luce da quelle prese da noi poveri mortali e se poi si aggiunge anche la percezione ulteriore di pensione si ha piena contezza di quanto sia enorme la cifra complessiva percepita . Di fronte a tutto cio' non si puo' essere che delusi , amareggiati , presi per i cosiddetti fondelli da questi politici che si definiscono Civici pensando di fuorviare l'opinione pubblica che notoriamente mal sopporta la Politica in generale . Ecco invece che si viene allo scoperto a da Civici si passa a Cinici e si prende tutto quello che e' possibile arraffare e dietro anche il paravento “ che la legge lo consente ” , quella legge fatta dai politici che loro aborriscono tanto e' vero che hanno preteso che nel loro schieramento non vi fosse nessun simbolo di Partito ma prontissimi ad approfittare dei benefici che ne possono derivare a tutti i livelli facendosi beffa dei poveri Cittadini che si arrabattano con le mani e con i piedi per arrivare a fine mese . Permettetemi di dire che sono assolutamente preferibili chi dichiara apertamente con chi sta e non chi si occulta e si prende tutte le prebende possibili pensando di “ gabbare ” l'ignaro Cittadino che con fiducia aveva guardato verso di loro . Un simile comportamento che esula da qualsiasi remora di umanita' e intrisa di cinicita' e' da condannare , secondo il mio modesto parere in modo assoluto e senza nessuna attenuante .

Naturalmente la decisione unanime , udite udite , dell'intera Giunta che essa stessa intascherà le prebende indecenti approvate , dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale che potrà dimostrare di non essere succube dei “ manovratori ” ma nutro seri dubbi che così sarà perche' la maggioranza dei Consiglieri è perfettamente allineata alle decisioni prese ed anzi mi aspetto anche che qualche personaggio di cause perse si arrampichera' sugli specchi pur di far passare o di addolcire la pillola come una cosa normale e dovuta anziche' come in realtà è uno scempio e un oltraggio verso la sofferenza dei Cittadini .

Naturalmente mai in campagna elettorale il Sindaco Leo castiglione e i suoi Consiglieri hanno paventato l'idea di approfittare di questa legge che permetteva questi aumenti ben sapendo che li avrebbe messi in cattiva luce e che i Cittadini non li avrebbero rieletti preferendo quindi anche in questo caso occultare quello che era nelle loro intenzioni preferendo ancora una volta la pratica tanto abusata dai politici del “ finita la festa gabbato lo santo ” .

La legge lo consente è vero ma non obbliga e quindi era del tutto lecito e giusto in questo particolare contesto di difficoltà della Popolazione non aderire e rinunciare non vi pare ‘? Certamente sì , così avrebbe fatto un normale Cittadino ma questi Politici pensate siano come i comuni mortali che considerano i contesti e che si adeguano in base ad essi e magari rinunciando per equità anche a non riempirsi le tasche a scapito di altri ?

E' vero che gli aumenti suddetti non vengono prelevati dalle casse del comune ma elargiti da organi sovracomunali e nel caso non fossero applicati tornerebbero al mittente ma di grazia io mi domando e vi domando questi soldi non vengono comunque pagati da noi Cittadini con le tasse ? Certo che sì , siamo sempre noi che siamo spremuti come limoni e che veniamo tosati adeguatamente , loro sono paladini nostri a chiacchiere mentre lo sono nei fatti per le loro tasche , tutto lecito ma lo scempio morale e umano e' compiuto .