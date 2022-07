COMPOSIZIONE NUOVA GIUNTA COMUNALE ORTONA

Una presentazione della nuova Giunta Comunale di Ortona all'insegna della continuita' e della novita', in pratica un connubio fra esperienza acquisita nella scorsa Amministrazione e nuove forze per così dire “ fresche ” .

La continuita' naturalmente parte dal Sindaco Leo Castiglione riconfermato e prosegue soprattutto con Cristiana Canosa confermatissima come Assessore al Turismo ed agli Eventi - Commercio - Lavori Pubblici - Decoro Urbano e Viabilita' con l'aggiunta della carica di Vice Sindaco , meritatissima ed anzi sembra addirittura un tantino stretta visto il clamoroso risultato record ottenuto dalla stessa che si fregia di ben 547 preferenze prima in assoluto in tutto il panorama degli eletti .

Altra riconferma e' quella di Marcello Di Bartolomeo come Assessore al Bilancio - Progettazione europea - al Personale - al Contenzioso e ai Servizi Demografici e Statistici . Per la verita' i Cittadini non l'hanno proprio gratificato col loro voto visto che nella sua lista “ Il Comune delle Idee ” e' risultato solo quarto con solo 156 preferenze ma evidentemente questo particolare non ha avuto particolare influenza per la sua riconferma .

Veniamo ora ai nuovi ingressi che rappresentano ben la meta' della nuova Giunta naturalmente compreso il Sindaco .

In rappresentanza della lista “ Cittadini Consapevoli ” e' stata nominata la dott.ssa Di Sipio Paola come Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili - Pari Opportunita' e Mondo Animale . Alla new entry va tutto il supporto e la mia considerazione perche' sono settori che richiedono grandi capacita' e sensibilita ‘ e sicuramente la sua nomina deriva anche da queste doti che lei evidentemente possiede . Un “ in bocca al lupo ” davvero sentito e un auspicio di ben operare per la Citta’ che in questo momento ne ha particolarmente bisogno .

Mi permetto di fare una considerazione in merito alla lista Cittadini Consapevoli . In questa aggregazione c'e' stata una vera e propria esplosione di due candidati giovanissimi , Sorgetti Antonio con ben 356 preferenze e riconfermato con grandissimo gradimento dai Cittadini Ortonesi pur non avendo avuto nella scorsa legislatura cariche istituzionali se non quella di normale Consigliere Comunale , quindi una promozione certificata ma che non e' stata presa per nulla in considerazione , almeno come eventuale ruolo di Assessore . Mi auguro che venga presa in considerazione e non potrebbe essere altrimenti almeno seguendo una logica del buon padre di famiglia come Presidente del Consiglio perche' questo ruolo ben rappresenterebbe la normale conseguenza del grandissimo risultato da lui stesso ottenuto . Se così non dovesse essere evidentemente ci sono logiche politiche che sfuggono ai comuni mortali e che non tengono in considerazione cio' che i Cittadini certificano col loro voto . Mi permetto di congratularmi col giovane Riccardo Di Deo sempre della lista Cittadini Consapevoli che per la prima volta si e' sottoposto al giudizio degli elettori ottenendone una gratificazione al di la' di ogni previsione con 281 preferenze che secondo me ha dello straordinario , bravissimo Riccardo sono sicuro che ti renderai utile e consapevole della grande responsabilita' che i tuoi concittadini ti hanno affidato .

In rappresentanza della lista “ Forza Leo per Ortona ” e' stato nominato il Prof. Paolo Cieri come Assessore allo Sport - Scuola - Protezione Civile - Lavoro Pesca e Agricoltura . Una scelta , secondo il mio parere , oculata e rispondente alle peculiarita' del Prof. Cieri che si e' distinto anche in modo attivo e da protagonista nel mondo del calcio come preparatore atletico di tante squadre regionali d'Abruzzo tra cui anche quella dell'Ortona calcio . A lui va il mio convinto appoggio per ben operare in questi settori in cui c'e' tanto da fare e da realizzare .

Per ultimo ma certamente non per importanza e' stata fatta una nomina tecnica , Giancarlo Paludi , ex dipendente comunale in pensione , come Assessore all'Urbanistica - Ambiente - Mobilita' Sostenibile e al Demanio . Una persona di esperienza nel settore che gli e' stato affidato ed in cui il Sindaco confida molto . Naturalmente anche a lui va un in" in bocca al lupo " di vero cuore di ben operare e realizzare per la nostra bistrattata Citta' .

Infine mi soffermo a fare qualche considerazione su quanto detto oggi dal Sindaco Leo Castiglione in apertura di seduta . Come non essere d'accordo con lui quando dice che l'ambiente si deve rassenerare dalle scorie lasciate in campagna elettorale per i toni usati che a volte sono andati oltre le righe rasentando anche gli attacchi personali . Come non essere d'accordo quando si auspica una collaborazione fra tutti i consiglieri comunali ma mi viene da dire e da considerare che le collaborazioni si costruiscono , da parte di tutti naturalmente , dal rispetto che si ha dell'avversario politico e non denigrandosi in campagna elettorale come se vincere e' al di sopra di tutto e di tutti perche' altrimenti chi assiste a questi spettacoli si pone grandi dubbi e finisce per schierarsi come tifosi di curva . Poi e' inutile predicare bene perche' quando si e' minato il campo la bonifica risulta sempre difficoltosa e piena d'insidie anche se e' sempre auspicabile che questa avvenga nel piu' breve tempo possibile .

Sabato prossimo al Teatro F. P. Tosti alle ore 10 e' stato indetto il primo consiglio comunale in cui ci sara' il giuramento del Sindaco e la nomina del Presidente del Consiglio Comunale .

Amerigo Gizzi