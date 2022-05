OTTIMA NOTIZIA PER I CITTADINI ORTONESI - PROMESSA SOLENNE DEL CANDIDATO SINDACO DEL CX-DX ANGELO DI NARDO

Una bella notizia per i cittadini ortonesi arriva dal candidato Sindaco del cx- dx Angelo Di Nardo . Nel comizio di questa sera in piazza della Repubblica il candidato ha promesso solennemente che in caso di sua elezione si ridurra' lo stipendio .

Questa decisione , dice il Di Nardo , l'ho presa perche' in periodi in cui tutto il popolo Italiano e' costretto a fare sacrifici sia per il Covid che per la guerra in Ucraina e' dovere a maggior ragione per chi Governa di ridursi lo stipendio e convogliare il conseguente risparmio a favore dei cittadini che a malapena riescono a sbarcare il lunario .

E' una decisione che mi fa particolarmente piacere perche' tutti ricorderete che ai tempi della Giunta D'Ottavio mi battei strenuamente che sia il Sindaco e conseguentemente tutta la Giunta si riducessero lo stipendio . Fu una battaglia difficile ma con l'aiuto indispensabile dell'allora Consigliere Marco Uccelli e di altri consiglieri gli stipendi furono sensibilmente ridotti . L' Amministrazione uscente attuale ha deciso nel 2019 di riaumentarsi di nuovo gli stipendi nonostante la condizione generale dei Cittadini non aveva subito nessun miglioramento , anzi era peggiorata , quindi sentire che un candidato Sindaco , in pubblica piazza si dichiara assolutamente convinto per una riduzione del proprio compenso in caso di propria elezione non puo' farmi che piacere .

Non critico e non giudico chi ha deciso per l'aumento ma decisamente apprendo con piena soddisfazione che un Candidato si dichiari per una riduzione .

Auspico che tutti i Candidati Sindaci si esprimano in tal senso perche' con questi chiari di luna per i Cittadini non puo' che essere un'ottima notizia .

Spero che nessuno con la scusa di bollare come qualunquista una simile decisione si tiri indietro perche' e' invece , secondo il mio parere , una scelta saggia che tutti indistintamente dovrebbero approvare .

Non sto a ripercorrere il comizio che il Candidato Sindaco ha tenuto in piazza della Repubblica per par conditio ma non potevo non evidenziare questa bella notizia che credo e spero verra' seguito anche da tutti gli altri perche' sarebbe apprezzato da tutti i Cittadini Ortonesi .

Tutte le coalizioni sono buone o comunque lo sembrano , tutte hanno buoni propositi e hanno presentato , sulla carta , ottimi programmi elettorali che purtroppo molto spesso se non sempre vengono alla luce dei fatti disattesi o comunque fortemente ridimensionati adducendo a scusa cento e svariati motivi ma una cosa concreta e di cosi' facile attuazione come la riduzione dei propri stipendi e' semplice e facile da attuare , basta solo la volonta' ed alle primissime convocazioni dei Consigli comunali puo' diventare realta' .

Aspetto con impazienza che tutti i Candidati Sindaci prendano posizione su questo argomento cosi' da dare ai Cittadini Ortonesi almeno una notizia concreta e sicuramente attuabile .

Amerigo Gizzi