NOTIZIA CHE HA DEL CLAMOROSO - ERA IMPENSABILE IPOTIZZARLO MA ILARIO COCCIOLA CI E' RIUSCITO

Sembra proprio che sia cosi' , la coalizione di Ilario Cocciola si rafforza con il suo rivale Giorgio Marchegiano , lista Ortona Cambia , che era stato candidato Sindaco con il gruppo PD e M5S e poi ritiratosi .

Credo che sia davvero una notizia bomba , se confermata , e soprattutto inaspettata dagli addetti ai lavori che immaginavano tutt'altra collocazione del gruppo Ortona Cambia .

Da rivali a compagni di percorso in quella che si annuncia una campagna elettorale fra Leo Castiglione , Ilario Cocciola e Angelo Di Nardo di assoluto spessore vista la consistenza dei predetti candidati sindaci . Naturalmente ne abbiamo considerato solo tre perche' con molta probabilita' cosi' sara' ma non diamo per chiusa la partita fintanto che ci sono ancora i termini legali di presentazione delle liste.

Castiglione merita grande considerazione visto che e' il Sindaco uscente , Cocciola ha un passato politico di tutto rispetto e Di Nardo invece pur non essendo un neofita avendo rappresentato un ruolo d'opposizione nella scorsa legislatura rappresenta il nuovo essendo un giovane scevro e concreto e imprenditore di un'azienda che annovera qualche centinaio di dipendenti.

I cittadini avranno modo e maniera di conoscere approfonditamente le idee e i programmi di tutti e tre i contendenti perche' Ortona Notizie non manchera' di fare servizi , interviste e tutto cio' che possa loro servire per fare una scelta consapevole .

Rimaniamo pero' sulla notizia principale che riguarda appunto la coalizione di Ilario Cocciala che ad oggi dovrebbe quindi presentarsi con ben sette liste il che e' assolutamente ragguardevole rispetto alle quattro liste che appoggiano i rivali .

Tutto il gruppo di Ortona Cambia , o comunque la quasi totalita' , appoggia Ilario Cocciola e questo dicevamo e' alquanto clamoroso visto che i due erano assolutamente rivali poche settimane fa e non c'era un solo elemento che poteva far pensare a questa conclusione davvero inaspettata e che fa davvero scalpore .

Crediamo che a questo punto sia naturale che Giorgio Marchegiano continui ancora ad essere il capolista naturale di Ortona Cambia o qualunque nome gli si voglia dare , non pensiamo che dopo la singolar tenzone abbandoni il campo completamente e non dia il suo giusto supporto alla sua lista che comunque lo aveva portato ad essere il candidato Sindaco di una consistente coalizione di centro sinistra.

Cosa faranno il PD di Franco Musa e il M5S di Danilo Giurastante non e' ancora chiaro ma pensiamo che a questo punto avranno ambedue gatte da pelare di rilievo e crediamo che solo un loro colpo di genio potrebbe risollevarli da una situazione oggettiva di grandissima sofferenza . Non vogliamo dare consigli a nessuno perche' non e' il nostro compito ma preghiamo i responsabili sovracomunali di non rendere impossibili con i loro diktat il compito del giovane e capace Danilo Giurastante perche' così facendo si fa un danno al ragazzo e soprattutto al movimento che rappresenta , ma considerando anche altre occasioni passate non siamo ottimisti, ma speriamo di sbagliarci .

Amerigo Gizzi