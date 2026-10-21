Banda Piazzolla lancia "Tempe de Transumanze", un viaggio cinematografico nel cuore della civiltÃ  pastorale

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo videoclip della Banda Piazzolla, dal titolo "Tempe de Transumanze". Il progetto, scritto e diretto da Pino Piazzolla, rappresenta un'operazione culturale e artistica di grande respiro, tesa a recuperare l'identitÃ ancestrale del territorio abruzzese e pugliese.



Il brano, interpretato in un dialetto intenso e poetico, ripercorre le tappe del Tratturo Magno: dalle vette della Majella alle scogliere di Punta Aderci, fino alle distese infinite del Tavoliere delle Puglie, il videoclip racconta l'epopea di un popolo e la sacralitÃ di un cammino fatto di fatica, preghiera e nostalgia.



Sotto la direzione registica di Pino Piazzolla, il videoclip adotta un linguaggio visivo fortemente cinematografico per ricostruire fedelmente le atmosfere di fine '800. La cifra stilistica del video Ã¨ caratterizzata da una fusione organica tra le riprese reali della cantante Romina e una meticolosa ricostruzione storica di ambienti, costumi e paesaggi.



L'aspetto piÃ¹ toccante dell'opera Ã¨ la sua anima privata: i personaggi che animano il racconto portano le fisionomie di Nicola e Marietta, i compianti genitori della cantante Romina. Una scelta fortemente voluta dall'autore per trasformare il videoclip in un monumento alla memoria familiare e collettiva.

"'Tempe de Transumanze' non Ã¨ solo una canzone, Ã¨ un atto di appartenenza", dichiara il regista Pino Piazzolla. "Abbiamo cercato di rendere tangibile il freddo dell'acqua dei torrenti, il calore dei focolari notturni nel Casone e quel sentimento di nostalgia che lega chi parte a chi resta".

Il video Ã¨ disponibile da oggi al link seguente: https://youtu.be/i2hlrPJ3F50



