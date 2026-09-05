Festival Dannunziano, gran finale con Gianni Morandi

Si prepara a vivere il suo gran finale l’VIII edizione del Festival Dannunziano, che domenica 6 settembre concluderà nove giornate di cultura, musica, arte, letteratura, spettacolo e sport. Dal 29 agosto, Pescara e i luoghi dannunziani hanno accolto un programma diffuso e multidisciplinare, premiato anche quest’anno da una straordinaria partecipazione del pubblico in tutte le giornate.
Ad aprire il programma sarà, alle ore 9 al Porto Canale di Pescara, la Regata dei Gonfaloni, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della giornata. La competizione animerà le acque cittadine con una sfida capace di unire sport, tradizione marinara e senso di appartenenza. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 18, al termine di una giornata dedicata ai valori della partecipazione e della sana competizione.
Alle ore 10, al Museo dell’Ottocento, sarà inaugurata la mostra “La Scuola di Barbizon. Le radici dell’Impressionismo”, curata dal Museo dell’Ottocento. L’esposizione condurrà il pubblico alle origini della pittura moderna, raccontando l’esperienza degli artisti che scelsero di lavorare a diretto contatto con la natura e che contribuirono ad aprire la strada alla rivoluzione impressionista.
Il programma riprenderà alle ore 17 all’Aurum con la presentazione del libro “Io, Marcello Dudovich. La mia vita tra sogno e realtà”, a cura di Maria Grazia Bella. Insieme alla curatrice interverrà Giordano Bruno Guerri. L’incontro sarà dedicato alla vita e alla creatività di uno dei grandi protagonisti dell’illustrazione e della cartellonistica italiana, ricostruite attraverso un racconto sospeso tra esperienza biografica e immaginazione.
Alle ore 18.30, sempre all’Aurum, si terrà l’esibizione della Fanfara della III Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. La musica della formazione militare accompagnerà il pubblico verso gli appuntamenti serali, contribuendo al carattere solenne e festoso della giornata conclusiva.
Lo sport tornerà protagonista alle ore 19 in piazza Garibaldi con il Trofeo nazionale “Gabriele d’Annunzio” 2026, organizzato dalla Pugilistica D’Abruzzo ASD. L’evento completerà il programma sportivo dell’edizione, affiancando la disciplina pugilistica alla tradizionale Regata dei Gonfaloni.
Alle ore 19.30, all’Aurum, l’incontro “Comunicare d’Annunzio” proporrà una riflessione sui modi attraverso i quali raccontare oggi la figura, l’opera e la modernità del Vate. All’appuntamento parteciperanno Studio Facile con Ale e Alessia Giandomenico. A seguire si terrà la premiazione del concorso “Giovani dannunzIAni”, nell’ambito del progetto “ImmaginIAmo d’Annunzio”, alla presenza di Giordano Bruno Guerri.
La premiazione concluderà uno dei percorsi più innovativi dell’VIII edizione: il primo contest di creatività con Intelligenza Artificiale dedicato a Gabriele d’Annunzio. Un’iniziativa che ha invitato i giovani a confrontarsi con l’eredità del poeta utilizzando strumenti e linguaggi contemporanei, costruendo un ponte tra memoria culturale, tecnologia e immaginazione.
Il momento culminante della giornata e dell’intera manifestazione arriverà alle ore 21 al Porto Turistico, dove Gianni Morandi sarà protagonista del concerto “C’era un ragazzo”. Una delle voci più amate della musica italiana chiuderà il Festival con un grande appuntamento dal vivo, ripercorrendo una carriera che ha attraversato generazioni e lasciato un segno profondo nella storia della canzone del nostro Paese.
Di seguito, il programma completo della nona e ultima giornata dell’VIII edizione del Festival dannunziano e, a seguire, il calendario degli appuntamenti in programma ogni giorno:
6 SETTEMBRE:
· REGATA DEI GONFALONI
ore 9.00 regata - ore 18.00 premiazione
PORTO CANALE SUD DI PESCARA
· Inaugurazione mostra
La Scuola di Barbizon
Le radici dell’Impressionismo
a cura del Museo dell’Ottocento
MUSEO DELL’OTTOCENTO - ore 10.00
· Presentazione libro
Io, Marcello Dudovich. La mia vita tra sogno e realtà
a cura di Maria Grazia Bella
con Giordano Bruno Guerri e Maria Grazia Bella
AURUM - ore 17.00
· Esibizione della fanfara della III Regione Aerea dell’Aeronautica Militare
AURUM - ore 18.30
· Evento sportivo
Trofeo Nazionale “Gabriele d'Annunzio” - 2026
Pugilistica D’Abruzzo ASD
PIAZZA GARIBALDI - ore 19.00
· Incontro
Comunicare d’Annunzio
con Studio Facile con Ale
Alessia Giandomenico
ImmaginIAmo d’Annunzio
Premiazione del concorso Giovani dannunzIAni
con Giordano Bruno Guerri
AURUM - ore 19.30
· Concerto
GIANNI MORANDI
C’era un ragazzo
PORTO TURISTICO - ore 21.00
TUTTI I GIORNI:
· Contest creativo
ImmaginIAmo d’Annunzio
Il primo contest di creatività con Intelligenza Artificiale dedicato a Gabriele d'Annunzio
· Esperienza 3D
Esperienza con i visori del Vittoriale
Un viaggio virtuale negli spazi del Vittoriale
CASA NATALE - ORARI DEL MUSEO
· Esperienza IA
Collegamento con l’ologramma
Parla con il Vate e vivi una esperienza unica
AURUM - dalle 16.00 alle 21.00
· Esposizione
“d’Annunzio, i francobolli e le caricature”
Scopri la storia dei francobolli dedicati al poeta
AURUM - dalle 16.00 alle 21.00
· Laboratori
I cento pezzi di Pinocchio
Dedicati alla didattica per bambini con famiglie
POLO ATERNINO dal 29 al 30 - DALLE 16.00 ALLE 19.00
DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE - PINETA DANNUNZIANA
STESSO ORARIO E IL 4 E 5 SETTEMBRE ALL’AURUM
· DAL 3 AL 5 SETTEMBRE
Primo torneo di calcio giovanile “d'Annunzio Kids”
Campo sportivo F.lli Giandomenico e Lamberto Croce
organizzato da A.S.D. Curi Pescara