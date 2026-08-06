A Ortona torna il Concerto dell'alba â€“ Alchimia di luce

Torna il Concerto dell'alba â€“ Alchimia di luce, un evento culturale e musicale di grande suggestione nato da un'idea di Lorenza Sorino (Unaltroteatro), che si terrÃ il prossimo 10 agosto alle ore 5.30 con l'Orchestra Sinfonica Tosti.

La manifestazione, ambientata nella suggestiva cornice di Piazza del Teatro Tosti a Ortona, vedrÃ la direzione d'orchestra affidata al maestro Paolo Angelucci, mentre le letture artistiche saranno curate dalla stessa Sorino, per un connubio unico tra musica e parola all'orizzonte del nuovo giorno.

In occasione del concerto, inoltre, sarÃ esposto il celebre Pinocchio restaurato del compianto Maestro Pietro Trivilino. Conosciuto storicamente come il "maestro del ferro", Trivilino Ã¨ stato uno scultore straordinario e un punto di riferimento culturale per la cittÃ di Ortona, capace di trasformare il metallo in opere d'arte uniche e cariche di poesia. Questa speciale esposizione Ã¨ resa possibile grazie alla preziosa e attiva collaborazione di Armando Carusi, noto ristoratore e promotore culturale ortonese, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle eccellenze artistiche e della memoria storica del territorio.

L'ideatrice Lorenza Sorino ha sottolineato: Â«Siamo profondamente emozionati di tornare a regalarvi questa magia che unisce la musica e la bellezza dell'alba in un luogo del cuore come Piazza del Teatro Tosti. Questo concerto nasce dal desiderio di creare un'autentica alchimia tra le note dirette dal maestro Paolo Angelucci, le parole e la luce del nuovo giorno, offrendo a tutti i presenti un'esperienza sensoriale e spirituale unica e indimenticabileÂ».

Â«Lâ€™idea - spiega Angelucci entrando nel merito della scelta musicale - era quella di unire quattro elementi della terra piÃ¹ lâ€™etere come quinto elemento alle colonne sonore. Sono state scelte le colonne sonore che meglio possono collegarsi a questi cinque elementi. Si tratta altresÃ¬ di scelte non scontate, di musiche anche difficilmente ascoltabili dal vivoÂ».

I biglietti e le informazioni di dettaglio per la partecipazione possono essere richiesti direttamente presso l'ufficio IAT situato in Piazza della Repubblica 9 a Ortona, oppure contattando il numero telefonico 085-9063841.