Luca Carboni sabato 1° agosto al Porto Turistico per lo Zoo Music Fest

“RIO ARI O LIVE”, il tour estivo di Luca Carboni, farà tappa al Porto Turistico di Pescara il 1° agosto alle 21:30 per lo Zoo Music Fest, festival ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment. I biglietti sono in vendita sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com . La sera del concerto sarà possibile l’acquisto anche al botteghino dalle 19. Info: 0871/305631 - 085/8893429.

Il concerto è un grande racconto tra musica, parole e immagini con le canzoni del lungo viaggio dell’artista, alterna momenti di grande festa ad altri di intimità acustica. RIO ARI O è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “...intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.

Sul palco una band di otto elementi formata da Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D'Urso chitarra e dir. musicale, Fulvio Ferrari pianoforte, tastiere e sequenze, Gabriele Miceli chitarre, Fabrizio Luca percussioni, Andrea Ferrario fiati e tastiere.