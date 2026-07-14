"Mamacita (Baila Conmigo)" Ã¨ il nuovo singolo del cantautore abruzzese Donnie

DONNIE, cantautore nato e cresciuto a Paglieta, in provincia di Chieti, in Abruzzo, dopo il suo ultimo singolo "SHINE BRIGHT", torna con il nuovo brano estivo "Mamacita (Baila Conmigo)", disponibile dal 10 luglio su tutti i digital store e su YouTube con il videoclip ufficiale.

"Mamacita (Baila Conmigo)" Ã¨ un brano dalle sonoritÃ reggaeton di ispirazione spagnola, caratterizzato da un sound estivo che conquista fin dal primo ascolto.

Il testo racconta di una ragazza che invade la pista da ballo e la trasforma grazie alla sua energia e al suo fascino. Ma "Mamacita" racchiude anche un significato piÃ¹ profondo: ognuno di noi ha dentro di sÃ© una "Mamacita", quella parte piÃ¹ leggera, seducente, autentica e, a tratti, virale. Bisogna solo trovare il coraggio di farla emergere.

La "Mamacita" di Donnie ha un nome ben preciso: Ã¨ la musica, una forza magnetica capace di catturarci e di accompagnarci senza lasciarci piÃ¹.

Anche il videoclip ufficiale sviluppa questo concetto, raccontando la viralitÃ dei nostri tempi e il forte legame che unisce la societÃ al mondo dei social, strumenti da vivere e utilizzare con il giusto equilibrio. Nella realtÃ di oggi basta un semplice click perchÃ© migliaia di persone possano ritrovarsi a cantare e ballare lo stesso brano, nello stesso momento, ovunque si trovino. Ãˆ proprio questa capacitÃ di creare connessioni a rappresentare uno degli aspetti piÃ¹ importanti della musica.

"Mamacita (Baila Conmigo)" diventa cosÃ¬ il simbolo di una connessione che supera ogni distanza, trasformando la musica in un linguaggio universale capace di unire le persone in tempo reale.

Donnie commenta cosÃ¬ il suo nuovo singolo:



"La mia 'Mamacita' ha un nome: Ã¨ la musica. Mi prende, mi trascina e non mi lascia piÃ¹."



Video credits "Mamacita (Baila Conmigo):

CREATIVE & ART DIRECTION: Donnie

RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO: Andrea D'Amico

LOCATION: "A Casa di Sandra" Costa dei Trabocchi



Donato Di Pasquale in arte DONNIE, cantautore nato e cresciuto a Paglieta, in Abruzzo, ha trasformato la sua passione per la musica in un percorso artistico ricco di emozioni e di continua ricerca espressiva. Dal 2014 pubblica i suoi brani inediti, nei quali emergono sonoritÃ pop-dance dal forte impatto emotivo, alternando produzioni energiche a interpretazioni piÃ¹ intime e riflessive. Tra i suoi brani piÃ¹ apprezzati spicca "MI PASION" (2018), caratterizzato da influenze latin-pop, e la power ballad "KEEP ON FIRE" (2019), in cui Donnie si racconta senza filtri, ripercorrendo passato, presente e futuro in un vero e proprio viaggio nel tempo fatto di speranza e crescita.

Sempre nel 2019 pubblica il remake di "WHAT IS LOVE", reinterpretando il celebre classico con un sound moderno e personale. Nel 2022 amplia il proprio repertorio con la cover di "MAD WORLD", proponendo un sound pop piÃ¹ introverso e maturo, capace di valorizzare l'aspetto piÃ¹ sensibile della sua identitÃ artistica.

Nel giugno 2025 pubblica "SHINE BRIGHT", un invito a credere nella propria luce e a guardare sempre avanti, trasformando ogni esperienza in musica.

Sul suo canale YouTube sono disponibili i videoclip ufficiali dei suoi brani, che accompagnano e valorizzano il suo progetto musicale.

Per l'estate 2026 presenta il nuovo singolo "Mamacita (Baila Conmigo)".

"LA MUSICA Ãˆ IL MODO PIÃ™ SINCERO PER RACCONTARE CHI SONO."

DONNIE