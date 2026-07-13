Musica, inclusione ed emozioni, Erga Omnes e Radio Teate On Air ospiti di Radio Kiss Kiss a Pescara

Una serata all'insegna della musica, della condivisione e dell'inclusione sociale ha visto protagonista il progetto "Una Chiave" di Erga Omnes, ospite insieme a Radio Teate On Air, emittente gestita dalla stessa associazione, nell'Area Vip del tour conclusivo di Radio Kiss Kiss allo Stadio del Mare di Pescara.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione per offrire ai ragazzi con disabilitÃ un'esperienza unica, vissuta insieme ai volontari dell'associazione, tra musica dal vivo, sorrisi, nuove amicizie e momenti di autentica socializzazione. Un evento che ha permesso ai partecipanti di sentirsi parte di una grande festa, vivendo pienamente uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi dell'estate pescarese.

Per Erga Omnes, infatti, l'inclusione si costruisce anche attraverso esperienze come questa, capaci di abbattere le barriere, favorire l'incontro tra le persone, valorizzare le diversitÃ e garantire a tutti la possibilitÃ di partecipare attivamente alla vita culturale e sociale del territorio.

Â«Un grazie speciale ai volontari di Erga Omnes, che con passione, dedizione e cuore rendono possibile ogni esperienza, trasformando ogni momento in un'opportunitÃ di crescita, relazione e partecipazioneÂ» â€“ dichiara Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes ed editor di Radio Teate On Air. Â«Grazie a Radio Kiss Kiss per la disponibilitÃ , l'accoglienza e per aver dato spazio a una realtÃ dove musica, amicizia e inclusione possono incontrarsi. Continuiamo, nel nostro piccolo, a costruire insieme una societÃ piÃ¹ aperta, dove ogni persona possa essere protagonista.Â»

La partecipazione all'evento conferma l'impegno costante di Erga Omnes nel promuovere percorsi di inclusione sociale attraverso iniziative che mettono al centro la persona, favoriscono la partecipazione attiva e creano occasioni concrete di crescita e condivisione. Un impegno che il progetto "Una Chiave" e Radio Teate On Air portano avanti ogni giorno, dimostrando come la musica e la cultura possano diventare strumenti preziosi di integrazione, dialogo e comunitÃ .