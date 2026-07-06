Radio Teate On Air ospite al concerto dei record di Ultimo

Il 4 luglio 2026 resterà una data destinata a entrare nella storia della musica italiana. All'area eventi dell'Università di Roma Tor Vergata, a Roma, Ultimo ha dato vita a "La Favola per Sempre", un concerto senza precedenti che ha riunito 250.000 spettatori, stabilendo il record assoluto di biglietti venduti per un singolo live nella storia della musica italiana. Un traguardo straordinario, raggiunto già un anno prima dell'evento con il sold out registrato in appena tre ore.

Anche Radio Teate On Air ha avuto il privilegio di essere presente a questo appuntamento storico, seguendo l'evento direttamente dall'area ospiti. La nostra redazione ha potuto vivere da vicino l'atmosfera di una giornata che ha trasformato Tor Vergata in una vera e propria città della musica, organizzata per accogliere centinaia di migliaia di fan provenienti da tutta Italia.

Quello di Ultimo non è stato soltanto un concerto, ma un evento di dimensioni eccezionali. Un'imponente macchina organizzativa ha coinvolto circa 10.000 lavoratori, oltre a migliaia di addetti alla sicurezza, operatori sanitari e volontari, garantendo un'accoglienza efficiente e sicura per il pubblico. L'area, estesa su oltre 150.000 metri quadrati, è stata attrezzata con decine di punti ristoro, servizi, aree dedicate e una logistica senza precedenti.

A rendere ancora più spettacolare la serata è stato un palco monumentale: una struttura lunga 140 metri e alta 60 metri, arricchita da migliaia di metri quadrati di schermi LED, effetti scenografici e una passerella a forma di infinito, simbolo ormai distintivo dell'artista. Tra i momenti più emozionanti anche la partecipazione di Fabrizio Moro, unico ospite speciale della serata, accolto dall'entusiasmo del pubblico.

Il concerto ha rappresentato il culmine di un percorso artistico che ha consolidato Ultimo come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Le 250.000 persone presenti hanno condiviso un'esperienza che è andata oltre il semplice spettacolo musicale, trasformandosi in un grande momento di partecipazione collettiva.

Per Radio Teate On Air è stato un onore raccontare questo evento direttamente dal cuore della manifestazione, vivendo in prima persona un appuntamento che resterà nella memoria dei fan e nella storia della musica dal vivo italiana. Una giornata fatta di emozioni, organizzazione impeccabile e passione, che conferma come la musica riesca ancora a creare momenti di straordinaria condivisione.