Banda Piazzolla accende lâ€™estate con "Lu balle sottâ€™a lu sole", online il videoclip

Tradizione, ritmo travolgente e l'autentico calore delle spiagge abruzzesi: sono questi gli ingredienti di "Lu balle sottâ€™a lu sole", il nuovo singolo estivo firmato dalla Banda Piazzolla. Il brano, scritto dal leader del gruppo Pino Piazzolla e interpretato dalla potente e solare voce di Romina Vallese, Ã¨ da oggi ufficialmente accompagnato da un coloratissimo videoclip visibile su YouTube e sui canali social della band.

Il pezzo si presenta come un trascinante ed innovativo "meneito folk", una fusione perfetta tra la musica popolare abruzzese e i ritmi ballabili estivi, capace di unire diverse generazioni. Il testo, interamente in dialetto, fotografa con ironia e poesia i momenti tipici dell'estate nostrana: la voglia di ballare nonostante la stanchezza della notte passata a far festa ("fa' ciambotte"), i tuffi a mare con la "panze all'aria", la convivialitÃ del buon vino e i sapori della tavola, fino alla dolcezza di un incontro romantico paragonato alla prelibatezza di una "scrippelle".

Il videoclip, diretto e montato dallo stesso Pino Piazzolla, Ã¨ stato interamente girato nella riserva naturale della spiaggia di Punta Penna a Vasto. Le immagini catturano la bellezza selvaggia della costa e la trasformano nel palcoscenico ideale per una grande festa collettiva. Ad arricchire la narrazione visiva, oltre ai musicisti della Banda Piazzolla, câ€™Ã¨ la partecipazione di un affiatato gruppo di ballerine che trascina lo spettatore all'interno della coreografia ufficiale del brano, alternando l'allegria del ballo di gruppo a momenti di fresca complicitÃ romantica tra due giovani protagonisti.

"Volevamo restituire visivamente l'autenticitÃ e l'energia che solo la nostra terra sa dare d'estate", dichiara Pino Piazzolla. "Girare a Punta Penna con persone reali, i nostri musicisti e le ballerine ci ha permesso di catturare una gioia vera, spontanea, che nessun effetto speciale avrebbe potuto replicare. Questo pezzo Ã¨ un invito a ballare, a dimenticare i pensieri e a riscoprire la bellezza dello stare insieme".