A Francavilla al Mare tra comicitÃ  e musica con Uccio De Santis, Gabriele Cirilli, I Figli delle Stelle e Binario 03

L'estate di Francavilla al Mare entra nel vivo con due imperdibili appuntamenti all'insegna della grande musica e della comicitÃ d'autore.

VenerdÃ¬ 3 e sabato 4 luglio, Piazza Sant'Alfonso diventerÃ il palcoscenico di eventi straordinari che confermano la vivacitÃ culturale della stagione, offrendo al pubblico serate di altissimo livello artistico a ingresso gratuito.

Il ricco cartellone estivo, fortemente sostenuto dal Comune di Francavilla al Mare guidato dalla sindaca Luisa Russo insieme all'impegno profuso dall'assessore alla Cultura Cristina Rapino, prosegue cosÃ¬ una tradizione di eccellenza nell'intrattenimento. L'amministrazione comunale continua a investire in manifestazioni capaci di attrarre residenti e turisti, valorizzando il territorio attraverso la presenza di figure di primo piano del panorama dello spettacolo nazionale.

Il cartellone del week end Ã¨ a cura di Power Eventi. La serata di venerdÃ¬ 3 luglio si aprirÃ alle ore 21.00 con la travolgente energia de I Figli delle Stelle. La celebre band, nota per la straordinaria capacitÃ di far ballare e appassionare le piazze, proporrÃ un viaggio emozionante attraverso i migliori anni della musica italiana, reinterpretando con arrangiamenti moderni e un sound spettacolare le canzoni che hanno fatto la storia del nostro patrimonio musicale. Il gruppo si distingue nel panorama delle cover band per la cura meticolosa delle esecuzioni live e per un repertorio trasversale, capace di unire le hit degli anni '70 e '80 fino ai successi piÃ¹ recenti, trasformando la piazza in una vera e propria discoteca all'aperto grazie a una forte presenza scenica e a un'intesa formidabile con il pubblico.

A seguire, la scena sarÃ interamente per Uccio De Santis, re indiscusso delle barzellette e della comicitÃ immediata, che porterÃ sul palco la sua irresistibile ironia e i celebri sketch che lo hanno reso uno dei volti piÃ¹ amati e seguiti dal pubblico televisivo e web. Ideatore del fortunatissimo programma "MudÃ¹", l'attore e cabarettista pugliese porta in scena un'analisi esilarante dei costumi della societÃ , focalizzandosi sulle dinamiche di coppia, sulla vita familiare e sui paradossi della quotidianitÃ . La sua comicitÃ , spontanea e mai volgare, si basa su un ritmo serrato di battute che riescono a conquistare spettatori di tutte le etÃ , garantendo uno show travolgente e interattivo.

Sabato 4 luglio il programma prevede un altro binomio vincente. L'apertura della serata, sempre a partire dalle ore 21.00, sarÃ affidata a Binario 03, una formazione di grande impatto scenico che darÃ vita al party della migliore musica italiana, una vera e propria festa in note capace di coinvolgere spettatori di tutte le generazioni. Questa straordinaria live band si caratterizza per una scaletta dinamica e ad altissimo tasso di coinvolgimento, focalizzata sui grandi inni del pop e del rock nostrano. Attraverso una performance carica di grinta, i musicisti riescono a trasmettere un entusiasmo contagioso, preparando al meglio l'atmosfera per i grandi momenti della serata.

Il culmine della serata vedrÃ l'esibizione di Gabriele Cirilli, grande nome del teatro e del cabaret italiano, artista poliedrico dall'indiscusso talento empatico che, con i suoi monologhi sagaci, le sue storiche caratterizzazioni e la capacitÃ unica di leggere la quotidianitÃ , regalerÃ al pubblico una performance ricca di risate e puro divertimento. Formatosi alla prestigiosa scuola di Gigi Proietti, Cirilli vanta una carriera eccezionale che spazia da "Zelig" a "Tale e Quale Show", fino ai piÃ¹ importanti teatri italiani. Sul palco di Francavilla al Mare, l'attore abruzzese proporrÃ un viaggio ironico e riflessivo attraverso i tic e le manie dell'uomo contemporaneo, alternando monologhi comici a momenti di narrazione teatrale, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria duttilitÃ e la sua innata capacitÃ di creare un legame intimo e immediato con la platea.