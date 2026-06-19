Alessandro Palazzo racconta le fragilità umane nel nuovo singolo "Buono a Metà"

Ci sono canzoni che nascono da una domanda. Altre da una ferita. "Buono a Metà", il nuovo singolo di Alessandro Palazzo, prende forma da una frase apparentemente semplice ma capace di lasciare il segno: "Sei un finto buono".

Un'accusa, una provocazione, un giudizio che diventa il punto di partenza per un viaggio introspettivo sincero e privo di filtri.

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 12 giugno, "Buono a Metà" è un brano intenso e personale che affronta il tema dell'inadeguatezza e della ricerca di sé. Scritto da Alessandro Palazzo e distribuito da Artisti Online, il singolo trasforma un'esperienza individuale in una riflessione capace di parlare a un pubblico ampio. Alessandro Palazzo utilizza la figura di una donna come interlocutrice apparente, ma il vero confronto avviene con sé stesso, con quella parte fragile e insicura che spesso preferisce rifugiarsi nel silenzio piuttosto che affrontare la realtà. Il brano racconta infatti una dinamica estremamente comune: la tendenza a chiudersi nel proprio mondo, lasciandosi intrappolare da pensieri, paure e occasioni mancate. Il testo si sviluppa come una forma di autocritica lucida e consapevole.

Non cerca giustificazioni e non attribuisce colpe all'esterno, ma osserva con sincerità quei comportamenti che finiscono per allontanare dalle persone e dalla felicità. Particolarmente significativo è il passaggio in cui Alessandro Palazzo canta di voler “spegnere il silenzio assordante” attraverso “una risata importante”. In questa immagine si concentra uno dei nuclei più autentici del brano: il contrasto tra chiusura interiore e desiderio di reagire, tra il peso dei pensieri e la possibilità di interrompere quel meccanismo con un gesto semplice ma decisivo. La risata non viene raccontata come leggerezza superficiale, ma come atto di presenza, come modo per tornare dentro la vita invece di restare bloccati nei propri silenzi. È un’immagine concreta e immediata, che restituisce bene il senso del brano: riconoscere le proprie fragilità, affrontarle senza nascondersi e trasformare l’immobilità in movimento.

Dal punto di vista musicale, "Buono a Metà" costruisce un'atmosfera raccolta e riflessiva. Gli arrangiamenti accompagnano il racconto senza sovrastarlo, lasciando che siano le parole e l'interpretazione vocale a guidare l'ascoltatore. Il ritmo procede con equilibrio, alternando momenti più intimi ad aperture melodiche che amplificano il senso di ricerca personale presente nel testo. La produzione privilegia l'autenticità emotiva, creando uno spazio sonoro capace di valorizzare il carattere confidenziale della narrazione. Il risultato è una canzone che parla di fragilità senza vittimismo e di crescita senza retorica. Un brano che invita ad accettare le proprie contraddizioni e a riconoscere che, a volte, il cambiamento può iniziare da un gesto semplice quanto dimenticato: tornare a sorridere.

Chi è Alessandro Palazzo? Alessandro Palazzo è un cantautore originario di Vasto e residente a Carpi.

La sua passione per la musica nasce fin da giovane e lo porta a trasformare sentimenti e vissuti personali in canzoni che ancora oggi propone dal vivo. La svolta arriva dopo il trasferimento a Carpi, dove avvia una collaborazione artistica con Corrado Terzi, storico membro dei Ladri di Biciclette. In quel periodo riprende partecipa a numerosi concorsi e si esibisce dal vivo ottenendo le prime importanti soddisfazioni, tra cui il Premio della Critica con il brano Tutto gira intorno all’amore.

Nel 2019 pubblica il suo primo album, L’Imperfetto, una raccolta dei brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Il singolo L’Uomo Perfetto riceve riscontri positivi dalla critica, portandolo a numerose interviste radiofoniche e alla partecipazione al programma Viva il Video Box condotto da Fiorello su Rai Due. Nel 2022 pubblica Festivalbar, un omaggio alle atmosfere musicali degli anni Novanta che lo porta anche in televisione nazionale. Il brano attira l'attenzione del DJ e produttore Luca Zanarini, che realizza un remix della canzone contribuendo ad ampliarne la diffusione. Tra le esperienze più significative figura inoltre la partecipazione a Sanremo Rock con il singolo Qualcosa di Speciale. Negli ultimi anni ha consolidato la collaborazione con Artisti Online, pubblicando brani apprezzati come Quello che ci va e Pensata per te.

Con il nuovo singolo "Buono a Metà", Alessandro Palazzo prosegue il proprio percorso artistico mantenendo al centro della sua musica l'autenticità, la scrittura personale e il desiderio di creare canzoni capaci di emozionare e lasciare un segno duraturo negli ascoltatori.

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