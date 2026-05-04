"883 Show" a Fossacesia, l'8 maggio Piazza Fantini celebra i mitici anni '90

In occasione della festa di San Nicola a Fossacesia, la serata dell'8 maggio si prospetta come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica pop italiana. Piazza Alessandro Fantini ospiterÃ infatti l'"883 Show", un evento interamente dedicato alle sonoritÃ e alle atmosfere che hanno segnato il decennio degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio. L'iniziativa, gratuita e aperta a tutto il pubblico, promette di trasformare il cuore di Fossacesia in un grande palcoscenico a cielo aperto dove le generazioni potranno incontrarsi sulle note dei brani piÃ¹ iconici della band guidata da Max Pezzali.

Lo spettacolo vedrÃ come protagonista "883 Mania", formazione che si distingue per una straordinaria fedeltÃ vocale e un'attenta cura degli arrangiamenti originali. Non si tratterÃ di un semplice tributo musicale, ma di un vero e proprio show multidisciplinare arricchito dalla presenza di un vocalist coinvolgente, ballerine ed effetti speciali scenografici. La performance dal vivo punta a cavalcare il rinnovato interesse per il mito degli 883, recentemente rinvigorito anche dal successo mediatico di produzioni televisive a loro dedicate, portando sul palco tutta l'energia di pezzi storici come "Nord Sud Ovest Est" e "Hanno ucciso l'Uomo Ragno".

Il programma della serata, con inizio fissato per le ore 21:30, non si esaurirÃ con il concerto della live band. Al termine della performance principale, l'evento proseguirÃ infatti con un dj set adrenalinico pensato per far ballare il pubblico fino a tarda ora. SarÃ un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le hit piÃ¹ amate della dance e del pop anni '90 e 2000, garantendo un'esperienza immersiva e dinamica sotto la direzione artistica di Power Eventi e On Stage.