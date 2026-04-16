Pamela D'Amico incontra Serena Brancale e Omara Portuondo, "Aquelllo" ponte tra Italia e America Latina

Pamela collabora con Serena Brancale e con la leggendaria Omara Portuondo per “Aquello”, uno dei brani più significativi e ambiziosi contenuti in “Sacro”, dando vita a un incontro artistico che unisce generazioni, culture e visioni musicali, con uno sguardo deciso verso il mercato internazionale.

Pamela rappresenta il progetto musicale di Pamela D’Amico, e in “Aquello” trova una dimensione perfettamente coerente con il suo percorso: una sintesi tra eleganza interpretativa, ricerca e profondo legame con la tradizione latino-americana. Il brano si muove infatti nella direzione del mercato spagnolo e sudamericano, seguendo una traiettoria già percorsa con successo da artisti come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

Il featuring funziona e restituisce una canzone dal respiro internazionale, capace di unire linguaggi e sensibilità diverse. In questo dialogo tra mondi, emerge anche un legame profondo con le radici italiane delle artiste: l’Abruzzo di Pamela (cantante nativa di Chieti) e la Puglia di Serena Brancale si intrecciano idealmente con Cuba e l’America Latina, dando vita a un ponte culturale che arricchisce ulteriormente il significato del brano. Allo stesso tempo, “Aquello” si configura come un omaggio proprio a Omara Portuondo, figura mitologica del Buena Vista Social Club, la cui eredità musicale attraversa il brano in modo profondo e rispettoso.

“‘Aquello’ è per me un sogno realizzato: cantare con la più grande star cubana di tutti i tempi, Omara Portuondo”, racconta Pamela, “Il brano è una preghiera, una poesia scritta dall’autore cubano Santiago Larramendi, già vincitore di Latin Grammy, su musica del pianista e compositore Fabrizio Mocata. Sono stata guidata passo dopo passo per entrare nel bolero, con una saggezza antica. Serena Brancale ha arricchito le note con il suo stile e la sua energia: il risultato è magia”.

In questo contesto, il contributo di Pamela si rivela centrale: non solo impreziosisce il brano, ma ne definisce l’identità internazionale, rafforzando un dialogo musicale che unisce Italia, Cuba e America Latina. “Aquello” diventa così uno dei punti più luminosi di Sacro, capace di raccontare una visione artistica aperta, coraggiosa e profondamente contemporanea. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitale (dove sta già ottenendo ampi riscontri di pubblico), sarà incluso anche nel nuovo album di Pamela, dal titolo “Encanto”, in uscita a maggio.