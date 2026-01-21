"Pooh 60 – La Nostra Storia – Estate", tappa a Lanciano

Il 60° anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già sold out), il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo.

Arriva “Pooh 60 – La Nostra Storia – Estate", il tour che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile.

“Pooh 60 ” farà tappa al Parco Villa delle Rose di Lanciano il 30 agosto alle 21:00. Organizzazione a cura di Elite Agency Group e Alhena Entertainment.

I biglietti saranno dalle 14:00 mercoledì 21 gennaio, sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com.

Info: 0871 305631 – 085 8893429.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.