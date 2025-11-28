A Francavilla al Mare 'Questo assurdo Belpaese' con Mimmo Locasciulli

Un viaggio nella storia per riflettere sui momenti salienti che hanno segnato l'Italia: una macchina del tempo, dall'unitÃ risorgimentale proclamata nel 1861 ai giorni nostri, a spasso tra le due guerre mondiali, il boom economico, gli anni di piombo. Senza dimenticare i fenomeni migratori, quando a cercare un mondo migliore erano gli italiani, e gli anni del Pentapartito, Tangentopoli, le stragi di mafia e il nuovo millennio tra la nascita dell'euro e lo sliding doors delle Torri Gemelle.

E' su questo frastagliato e scomodo crinale che si muoverÃ lo spettacolo musicale 'Questo assurdo Belpaese', in programma sabato 6 dicembre alle 18 presso l'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, arrangiato e suonato dalla Premiata Orchestra Squarcioni - Stefano Falconio voce e chitarra, Marianna Capone e Valeria Zulli coriste, Maurizio Paludi chitarra, Pierpaolo Catena basso, Fabrizio Palermo tastiere, Aldo Leandro batteria, Gabriel Rosati tromba, Manuel Trabucco sax e Vincenzo Di Santo percussionista - e raccontato dall'inconfondibile voce dell'attore e doppiatore Christian Iansante.

Il canovaccio della serata proporrÃ brani cult dei grandi cantautori italiani - da De Gregori a De AndrÃ¨, da Gaber a Iannacci e poi Guccini, Bertoli, Fossati, Califano - inframmezzati da finestre di racconto scritte a quattro mani da Emiliano Falconio e Claudio Sulpizio. Ospite speciale della serata e rappresentante ideale dei colleghi cantautori sarÃ sarÃ Mimmo Locasciulli che oltre a un intervento 'parlato' suonerÃ e canterÃ alcuni dei suoi brani piÃ¹ significativi.

Al termine dello spettacolo, ideato e prodotto da 4F Events e patrocinato dalla Fondazione Peppino Falconio - biglietti in prevendita sulla piattaforma Ticket Zeta, al pubblico partecipante sarÃ offerto un buffet di degustazione e aperitivo curato dallo chef Stefano Cappellone.