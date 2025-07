Andrea Pimpini torna con il singolo “Un sogno e mille azzardi”

Dopo una pausa creativa di due anni e un percorso di vita ricco di svolte, il cantautore abruzzese Andrea Pimpini, oggi residente a Macao, è pronto a risalire sul palco discografico. Il suo nuovo singolo, “Un sogno e mille azzardi”, è già disponibile in pre-save su tutte le piattaforme digitali e uscirà ufficialmente venerdì 1 agosto.

Pre-save: https://onerpm.link/283148372498

Il brano è distribuito da oneRPM, mentre la tutela e la gestione dei diritti sono affidate a Soundreef.

In meno di tre minuti, “Un sogno e mille azzardi” mescola sonorità pop-rock a un racconto di coraggio e perseveranza. La traccia riflette il viaggio che ha condotto Andrea dall’Abruzzo fino alla frenetica energia di Macao, trasformando ambizioni audaci in realtà concrete.

“Volevo celebrare un percorso non privo di ostacoli e lanciare un messaggio ai miei coetanei: scegliete di seguire i vostri sogni. All’inizio sentirete dire che non è fattibile, poi, quando ce la farete, attribuiranno la vostra vittoria solo alla fortuna. Ma voi saprete di averla guadagnata con impegno”, spiega Andrea Pimpini.

Il brano si caratterizza per:

Un sound moderno e d’impatto, con due ritornelli potenti

Un finale evocativo, chiuso da un toccante intervento di pianoforte

Intensità e immediatezza pensate per coinvolgere l’ascoltatore senza pause

Il percorso artistico

Classe 2002, originario di Abruzzo, Andrea sale per la prima volta sul palco nel 2017 al Romics di Roma, davanti a migliaia di persone. Nel 2019 debutta in studio con un inedito prodotto in collaborazione con Greater Fool Media. Durante la pandemia, le sue dirette streaming conquistano l’attenzione di Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia.

Nel 2021 “Un sogno e mille azzardi” raggiunge il primo posto per tre settimane nella classifica internazionale Billboard stilata con Bandsintown. Dopo il successo del suo primo EP in inglese, Andrea pubblica due libri: uno dedicato a un viaggio in Giappone e uno sulla reportistica aziendale. Trasferitosi a Macao per studio e lavoro, continua a diffondere la sua musica oltre i confini italiani, fiero di rappresentare storie, emozioni e cultura italiana in Asia.