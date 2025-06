Acustica 2025, i talenti abruzzesi protagonisti di Estatica

Nuovo appuntamento in musica per Estatica, il cartellone degli appuntamenti estivi promosso dal Marina di Pescara e dalla Camera di commercio Chieti Pescara. Luci e strumenti sul palco dell’Arena del porto turistico si accenderanno sabato 28 giugno, alle 19.30, per una nuova edizione di Acustica, il format ideato da Spray Records per dare visibilità ai talenti abruzzesi, consentendo loro di esibirsi davanti al pubblico, volutamente senza soluzioni sfarzose.

Un set acustico, trasmesso in live streaming sui social di Estatica e del Marina di Pescara e sui relativi siti web, che vedrà alternarsi sul palco cantautori, band e musicisti abruzzesi che hanno già partecipato alle passate stagioni di Estatica e che torneranno con la loro musica colta e d’autore, spaziando dal blues al soul, dalla samba alla raggae, passando per il rock. Il tutto all’ora più bella, quella del tramonto che si riflette sul mare del porto turistico.

A esibirsi saranno: Federico Orlando, Matteo Lisanti, Simone Flammini, Earth Vibration, Giulia DG, Gianluca Di Febo, Lara Molino duo, Rubywave, Blerina Shera & Stefano Di Matteo, Pizzi&Ardini e Miriam Ricordi.

Il primo protagonista dell’edizione 2025 di Acustica sarà Federico Orlando, un talento nostrano che, con la sua chitarra, trae ispirazione dai grandi cantautori italiani – tra tutti Guccini e De Andrè - e dal folk americano, tra cui Dylan, James Taylor e Richard Shindell, giocando con citazioni e riferimenti letterari e dando vita a un cantautorato narrativo pensato per un pubblico disposto ad ascoltare con attenzione. Dopo di lui, a salire sul palco sarà Matteo Lisanti, cantautore e musicista che mescola sonorità R&B e pop, cercando di raccontare in modo sincero quello che vive. Al suo fianco Giuseppe Capasso alle percussioni e Rebecca Spinella alla chitarra, che insieme alla voce e al pianoforte di Lisanti garantiranno canzoni vere, con un sound essenziale ma pieno. Protagonista sul palco di Acustica 2025 sarà anche Simone Flammini, frontman degli Hells Bells, prima e per molti anni unica Ac/Dc Tribute Band abruzzese.

Flammini, con la sua anima rock a cui si affianca una grande cultura del cantautorato italiano, è anche direttore artistico del format Combat Rock che animerà Estatica con quattro diversi appuntamenti nel corso dell’estate. E ancora, sul palco del Marina salirà il trio Earth Vibration – composto da Daniele Mammarella alla chitarra, Pino Petraccia con kamalengoni e percussioni e Matar Mbaye ai tamburi africani - che offriranno un viaggio musicale tra culture, ritmi e melodie che evocano i suoni del mondo. Composto da tre musicisti di eccezionale talento e profonda sensibilità artistica, il gruppo mescola influenze africane, mediterranee e orientali in un linguaggio musicale ricco di emozioni. A seguire, sarà la volta di Giulia DG, all'anagrafe Giulia Di Giandomenico, che ha esordito discograficamente nel 2021 con "Davanti a me", una canzone scritta insieme al cantautore e produttore Emanuele La Plebe.

Avvicinatasi alla musica da bambina e trasferitasi a Bologna per frequentare la Music Academy, oggi, a qualche mese dall’uscita del suo ultimo singolo “Tu”, l’artista animerà il Marina di Pescara con la sua musica che spazia dal soul al black e al jazz e con i suoi testi focalizzati sull’amore. Protagonista di Acustica sarà anche Gianluca Di Febo, cantante, autore, tastierista e insegnante di canto e pianoforte. Vincitore di diversi concorsi nazionali, è noto anche per essere il leader dei Terzacorsia e dei Floyd on the Wing e per le sue collaborazioni televisive e teatrali con il giornalista Andrea Scanzi. Il concerto proseguirà poi con la cantautrice, musicoterapista, educatrice musicale e autrice tra le più attive d’Abruzzo, Lara Molino che si esibirà in duo con la musicista Maria Aurelia Del Casale che con lei ha inciso come percussionista e corista il brano "Mataléne", pubblicato con le Cantatrici d'Abruzzo di cui fa parte.

Molino, che ha cantato davanti al papa in occasione della XV giornata mondiale della gioventù, diventando la cantante ufficiale dell’inno di quella giornata e che ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio speciale al “Festival della Canzone Dialettale d’Autore” di Ospedaletti e il premio "Serpente d’oro", è impegnata nel sociale e nel volontariato, scrive i suoi testi in italiano e in dialetto abruzzese e si accompagna con chitarra e armonica a bocca. Si continuerà con Rubywave, un'artista con origini abruzzesi e uno spirito internazionale, grazie alla sua esperienza “di contaminazione” sia come busker che sui principali palchi statunitensi di musica indie di busking negli Stati Uniti. Una dualità impressa sul suo collo, dove campeggia la scritta “Made in Italy, widerspread in USA", che abbinata agli studi in composizione pop/rock al Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, l’artista porterà davanti al pubblico dell’Arena pescarese. Fortemente influenzata dal cantautorato e dalle tradizioni folk e popolari albanesi è, invece, la musica raffinata e profondissima di Blerina Shera & Stefano Di Matteo, un duo musicale formatosi nel 2019, uniti nella musica e nella vita.

Cantante soul e blues nata in Albania e trapiantata in Italia lei, chitarrista, insegnante e fondatore della sezione musica del centro creativo Le Caltapie di Lanciano lui, ad Acustica porteranno alcuni brani del loro disco d’esordio Fare e disfare, un lavoro che combina il linguaggio della chitarra fingerstyle con il canto soul e popolare, mescolando diverse lingue per creare uno stile unico e innovativo. La serata dedicata agli artisti abruzzesi proseguirà con il duo composto da Giancarlo Pizzi e Simone Ardini, che suonano e scrivono canzoni insieme fin dall'adolescenza, fondando tra gli anni ’90 e 2000 alcune rock band e ricevendo anche il premio della critica nel 2002 al Concorso Augusto Daolio. Nel 2006 acquistano un motorhome e lo allestiscono a studio di registrazione mobile e lì nascono alcuni brani che costituiranno poi la base per le future produzioni.

Dal 2016 avviano il progetto LaborAutorio e realizzano il proprio studio di registrazione e di produzione artistica e musicale. Nel 2018 sono finalisti a Musica Contro Le Mafie con il brano "La mia Risposta". Con loro sul palco anche il chitarrista Alessandro Letteri. Libertà, entusiasmo e anima rock da vendere, per l’ultima artista di Acustica, la cantautrice, musicista e compositrice Miriam Ricordi. La sua lotta agli stereotipi e la sua energia sul palco, alternati alla delicatezza dei suoi brani più romantici, le sono valsi diversi premi ed esibizioni su palchi nazionali e internazionali, al fianco di artisti del calibro di Marlene Kuntz, Modena City Ramblers, Cristina Donà, Giovanni Truppi. Impossibile non farsi contagiare dalla sua dirompenza e dal suo coraggio.