I Giovani Accademici di Ortona in concerto a Vasto

La Fondazione N.D. Luisa Altruda Muzii Ets celebra il suo fondatore, l’Ingegner Luigi Altruda, a 40 anni dalla sua scomparsa, con un concerto, nel solco delle volontà testamentarie del compianto ingegnere, che volle proprio che la Fondazione costituita grazie al suo patrimonio, si occupasse di diffondere la cultura musicale nella città di Vasto.

L’appuntamento di sabato 24 maggio, alle ore 19:00, nella Chiesa del Carmine a Vasto, vedrà esibirsi l’Orchestra “I Giovani Accademici” di Ortona, diretta dal Maestro Paolo Angelucci. L’evento, con ingresso gratuito, è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto e vede la collaborazione organizzativa dell’Associazione “Amici della Musica”. L’ensemble è formata da oltre sessanta ragazzi dai 13 ai 20 anni.

“Abbiamo scelto ‘I Giovani Accademici’, per celebrare la memoria dell’Ing. Altruda, sicuro che sarebbe orgoglioso di vederci protagonisti di una contribuzione che aiuterà questa giovane ma straordinaria Orchestra ad affrontare il Festival delle Orchestre Giovanili di Lloret de Mar” ha detto il Presidente della Fondazione, Filippo Pietrocola.

L’Orchestra che si esibirà in memoria di Luigi Altruda, infatti, nel dicembre 2024 ha vinto la medaglia d’oro all’International Festival of Advent and Christmas Music a Bratislava, conseguendo anche il premio speciale dell’invito al Festival delle Orchestre Giovanili di Lloret de Mar, Golden Sardana.