"Tesori da Ascoltare 2025", trionfo di musica e cultura all’Abbazia di San Giovanni in Venere

La terza edizione di Tesori da Ascoltare ha incantato il pubblico giovanile con un evento musicale di straordinaria bellezza e cultura, svoltosi nel suggestivo scenario dell’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia. Un luogo ricco di storia e spiritualità, che ha ospitato con grande maestria un concerto che ha celebrato la musica barocca, regalandosi come una delle esperienze più emozionanti dell’anno.

L’evento, organizzato dall’Ensemble Barocco Frentano, è stato diretto con grande maestria dal Maestro Giuseppe Rullo, ed ha visto la partecipazione di prestigiosi solisti, tra cui il soprano Claudia Nicole Calabrese, il trombettista Dino Tonelli e la flautista Vilma Campitelli. Gli artisti hanno regalato al pubblico un viaggio sonoro straordinario, interpretando opere di compositori leggendari come Albinoni, Haendel, Mascitti, Fenaroli, Scarlatti e Vivaldi.

Uno dei momenti più toccanti di questa edizione è stato rappresentato dalla lezione-concerto, pensata per avvicinare le nuove generazioni alla musica barocca. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rosetti” di Vasto hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale unica, immergendosi nella magia della musica e scoprendo il fascino di un repertorio antico che continua a suscitare emozioni forti.

L’interesse e la partecipazione dei giovani sono stati straordinari, con centinaia di ragazzi che, affascinati dalla bellezza delle composizioni, hanno ascoltato con attenzione e curiosità, mostrando una particolare attenzione verso un patrimonio musicale che non tutti conoscevano. Il coinvolgimento diretto degli studenti con gli artisti, e la possibilità di esplorare insieme i segreti dei grandi compositori del passato, ha reso questo momento educativo un’esperienza preziosa e stimolante per la crescita culturale delle nuove generazioni.

L’edizione 2025 di Tesori da Ascoltare ha confermato il suo ruolo fondamentale non solo come appuntamento culturale di riferimento, ma anche come strumento di avvicinamento alla musica classica per i giovani, suscitando emozioni e curiosità. La location dell’Abbazia di San Giovanni in Venere ha aggiunto un valore inestimabile all’evento, creando un connubio perfetto tra storia, arte e musica.

"Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione - ha detto il maestro Giuseppe Rullo - in particolare al Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla Dirigente Scolastica, Cristina Eusebi, dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rosetti” di Vasto, a Padre Marcello, superiore dell'Abbazia, e a tutti i partecipanti, che con la loro passione e curiosità hanno reso possibile questo straordinario evento". Presente al concerto il presidente del Consiglio d'Istituto Comprensivo di Fossacesia, Carlo Luciani.

Il sindaco Di Giuseppantonio e la dirigente scolastica Eusebi nei loro interventi di saluto hanno sottolineato come l'Abbazia di San Giovanni in Venere ha ancora una volta dimostrato di essere un palcoscenico ideale per ospitare eventi di grande valore culturale, un luogo dove la musica, la storia e la spiritualità si incontrano per emozionare e ispirare.

Tesori da Ascoltare ha regalato a tutti i presenti un’esperienza indimenticabile, confermando l’importanza di conservare e trasmettere il nostro ricco patrimonio musicale alle future generazioni.