Il giovane dj abruzzese Dodoj suona a Casa Sanremo The Club

Ancora una volta fa centro il giovane abruzzese Edoardo Cutropia, in arte DodoJ che torna a Saremo ma in una veste differente. La scorsa edizione Edoardo fu ospite per un’intervista alla Radio Ufficiale del Festival. Quest’anno invece sarà uno degli artisti ufficiali di Casa Sanremo The Club.

Casa Sanremo The Club è il luogo in cui i migliori artisti del mondo Club d’Italia e non solo, si esibiscono per far ballare gli ospiti del Festival di Sanremo.Casa Sanremo The Club è operativa dal 10 al 15 febbraio nella terra dei fiori e in diretta sul canale YouTube ufficiale di Casa Sanremo.

“Il palco di Casa Sanremo - ha detto DodoJ - da oltre 14 anni rappresenta per i talenti emergenti un’occasione di visibilità nazionale molto importante. È un luogo dove si incontrano discografici, produttori, giornalisti di settore e addetti ai lavori e soprattutto gli artisti in gara al Festival! Sono molto felice ed emozionato per aver avuto questa grande opportunità”.

Dalle 18 alle 20 a Casa Sanremo i cantanti, prima dell’inizio ufficiale della gara, hanno a disposizione questo spazio per distrarsi e ascoltare un po’ di musica. DodoJ suonerà domani 15 febbraio proprio nella serata conclusiva del Festival che si svolge dall’11 al 15 di febbraio.

DodoJ quest’anno è stato protagonista anche in diversi Festival in Italia tra i quali: Red Valley ad Olbia, Green Valley a Trapani e lo Shockwave di Francavilla al Mare anticipando le esibizioni di artisti internazionali. È considerato uno dei più giovani e promettenti DJ esponenti a livello nazionale del genere mash-up, che consiste nel mixare una voce ad una base musicale predefinita, come la celebre Children di Robert Miles di cui il giovane DJ è grande ammiratore. I mash-uphanno reso il giovane DJ popolare su Tik Tok riscuotendo un successo dietro l’altro e collezionando milioni di visualizzazioni. Edoardo Cutropia ha iniziato la carriera musicale a nove anni e mezzo, scoperto dalla label Guerilla Crew di Montesilvano fondata da Antonio Veneruso e Giulio Piedigrosso i quali hanno lanciato il DJ nella collaborazione di affermati artisti. Edoardo ovviamente sta ancora studiando e frequenta ilterzo anno dell’Istituto Tecnico indirizzo Comunicazione e Grafica "Galiani - De Sterlich" a Chieti Scalo.

DodoJ, fin dai suoi esordi, è stato ed è tra i musicisti che utilizza la propria musica, ad esempio con il progetto Musica Y Ambiente, come strumento per sensibilizzare il pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle aree verdi e del mare. La scorsa estate con l’associazione nazionale Plastic Freeha suonato per “Musica Ambiente Camper Tour” a Ostia, Napoli, Catania, Foggia e Tortoreto.

“Non vedo l’ora di suonare a Casa Sanremo - ha concluso Edoardo - Queste occasioni sono molto importanti anche per confrontarmi con artisti di calibro internazionale e stringere nuove relazioni in questo mondo così affascinante. Un grazie speciale va alla mia famiglia che mi sostiene da sempre e a tutti gli abruzzesi che mi seguono con affetto”.

Tra le prossime tappe musicali di Edoardo ci sono il Flexus di Messina il 21 febbraio e ilPiper di Roma il 22 febbraio.