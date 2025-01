Lions Club Ortona, un viaggio tra letteratura e musica

Domenica 26 gennaio, alle ore 17.30 presso la Sala Eden di Ortona, l’attore amatissimo Sebastiano Nardone e Svetly Zenevich, che tutti conoscono e apprezzano per la grande professionalità artistica, saranno i protagonisti dell’evento culturale organizzato dal Lions Club di Ortona “Un Viaggio tra Letteratura e Musica”. Tutto finalizzato all’acquisto di un defibrillatore per la città, per cui Nardone leggerà brani dei grandi Dante, Boccaccio e Petrarca e si concluderà con un concerto di altissimo livello musicale. Il duo violino e pianoforte delle straordinarie Svetly Zenevich e Irina Glandina eseguiranno musica classica e contemporanea.

Il biglietto, dal costo di dieci euro, si può acquistare direttamente al botteghino del Teatro Tosti.