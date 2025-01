Un Concerto di Solidarietà: “Solo Piano” per i Centri Antiviolenza di Ortona

In occasione del World Inner Wheel Day, il Club Inner Wheel di Ortona organizza un evento straordinario: un concerto di beneficenza intitolato “Solo Piano”, che si terrà presso la Sala Eden di Ortona il prossimo 10 gennaio alle ore 18.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ortona, sarà un’occasione unica per celebrare la musica e la solidarietà, con l’esibizione della talentuosa pianista, Maria Gabriella Castiglione, che condurrà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le musiche di autori classici come Bach e Chopin, fino agli autori contemporanei come Piazzolla, Sakamoto, Nyman ed Einaudi.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a favore dell’Associazione “Unite si Può” nata dall’unione dei due Centri Antiviolenza cittadini Donn'è e Non Sei Sola, realtà fondamentali che ogni giorno si impegnano per offrire supporto e protezione alle donne vittime di violenza.

“L’obiettivo del concerto è duplice”, spiega la presidente del Club Inner Wheel di Ortona, Serena Corridoni:

”Da un lato, vogliamo sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere; dall’altro, desideriamo offrire un aiuto concreto alle strutture che operano sul territorio per contrastarla.”

Il World Inner Wheel Day, celebrato il 10 gennaio in tutto il mondo, è un’occasione per riaffermare i valori fondanti di questa importante associazione che amicizia, servizio e impegno per il bene comune. Con eventi come questo, il Club di Ortona rinnova il proprio contributo alla crescita della comunità.

L’ ingresso è a offerta libera (non occorre prenotazione).

L’incasso sarà interamente devoluto ai Centri Antiviolenza Donn’è e Non Sei Sola in ATS “Unite si può”

L’evento è aperto alla cittadinanza, e ogni partecipazione sarà occasione di unire il piacere della musica all’importanza di un gesto solidale e significativo a sostegno delle donne vittime di violenza.