Incontro con il Presidente dell'Associazione Passio Christi Alessio Di Chio

Dopo due anni tornano i riti della settimana santa. “ finalmente dopo due anni di privazioni, di rinunce, di lontananza forzata , possiamo tornare riviverli " afferma, con sincera soddisfazione, il Presidente dell'Associazione Passio Christi, Alessio Di Chio, al microfono della free lance Anna Maria De Grandis , nell' “ Incontro con … ” realizzato in collaborazione con la DPE VIDEO ORTONA di Edoardo Di Pierro.

Le norme anticovid ci sono ancora, anche se meno impattanti, per cui non sarà proprio come negli anni pre-covid.

L'Associazione Passio Christi , nasce nel 2017 per preservare e divulgare i riti della Settimana Santa e conta 100 iscritti; tra i primi, il compianto Gaetano Cespa,

C’e un percorso che compie chi si iscrive “ un cammino di formazione – precisa Di Chio, e ci sono anche incontri mensili con ospiti che vengono da fuori “

Nel 2022 ,nella processione del venerdi santo ci sarà la novità della desolata: usciranno i talami, come sempre , insieme alla Madonna addolorata che va in cerca del figlio.





“ la processione è di tutti – sottolinea il presidente confidando di “ riuscire a toccare i cuori di tutti “





“ si sono avvicinanti tanti giovani - conferma il Di Chio che ha iniziato a 18 anni, facendo il portatore e – questo potrebbe essere di buon auspicio per il futuro “

e conclude l'incontro con un messaggio di condivisione “ questa è la processione di tutta la città “ e con un invito “ avvicinatevi, parliamo, interagiamo , venite, e vi renderete conto di quello che c’è dietro “.

Questo il percorso delle due processioni organizzate dell'Associazione Passio Christi :