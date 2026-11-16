Il Forno Zulli di Rocca San Giovanni protagonista a 'Una Mole di Panettoni' a Torino

Fra i trenta maestri fornai e pasticceri lievitisti selezionati per la 15^ edizione di “Una Mole di Panettoni”, in programma dal 27 al 29 novembre a Torino, ci sarà anche un'importante realtà dell'arte bianca abruzzese.

A rappresentare l'Abruzzo sarà il Forno Zulli di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, con il maestro lievitista Nicola Zulli, esponente della quarta generazione di una famiglia che da oltre un secolo porta avanti la tradizione della panificazione artigianale.

La storia del Forno Zulli affonda infatti le sue radici nel 1896. Oggi, nel laboratorio di Rocca San Giovanni, l'esperienza tramandata attraverso le generazioni si unisce alla ricerca e alla cura delle materie prime, dando vita a pane, pizze e grandi lievitati realizzati secondo una filosofia fortemente legata all'artigianalità. Tra questi, un posto di rilievo spetta al panettone, entrato nella produzione del forno circa vent'anni fa e diventato negli anni una delle espressioni più significative del percorso di ricerca di Nicola Zulli.

Lavorato con lievito madre e ingredienti selezionati, il panettone rappresenta per il Forno Zulli l'incontro tra una tradizione familiare ultracentenaria e la volontà di confrontarsi con le nuove frontiere della lievitazione. Un percorso che trova le proprie radici nel territorio abruzzese e che, attraverso il lavoro di Nicola Zulli, porta a Torino una storia fatta di passione, esperienza e cultura dell'arte bianca. Accanto al forno, la famiglia Zulli è inoltre protagonista della ristorazione con la pizzeria "Il Coccodrillo", ulteriore espressione di un'attività che nel tempo ha saputo ampliare il proprio orizzonte mantenendo saldo il legame con le proprie origini.



"Una Mole di Panettoni" è un evento nazionale in cui, da 15 edizioni, 30 maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfidano a colpi di panettoni creativi e tradizionali. Ciascuno gareggia con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione dell'estro e dei territori di provenienza.

Organizzata da Dettagli Eventi, "Una Mole di Panettoni" è una delle manifestazioni che tradizionalmente apre il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce natalizio.



