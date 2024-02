Vini d'Abruzzo protagonisti a Parigi

Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ricomincia l’intensa attività promozionale e lo fa da Parigi con la partecipazione di una collettiva a Wine Paris.

La fiera internazionale del vino e degli alcolici dedicata agli operatori, propone 3 giorni - dal 12 al 14 febbraio - di incontri e approfondimenti, in uno degli appuntamenti che da alcuni anni si sta rivelando strategico per il mercato europeo.

“Wine Paris è una grande opportunità di promozione in Francia, e apre ormai le danze delle fiere europee. Quest’anno in particolare risulta strategica per capire il sentiment del mercato, dopo un 2023 di luci e ombre. Sarà solo l’inizio della nostra attività promozionale che ci vedrà tornare a viaggiare in Estremo Oriente già a fine febbraio per poi presentarci agli appuntamenti di Prowein e Vinitaly “, spiega il presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi.

Lo stand del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo a Parigi sarà organizzato con un’area collettiva (Pad 5.1, Stand C025) formata da 24 aziende.

Uno stand rinnovato nell’immagine e nella struttura, con un importante restyling dell’area espositiva che ha l’obiettivo di attrarre maggiormente l’interesse da parte del pubblico degli operatori. Sarà una piccola anticipazione di quello che verrà poi realizzato al Prowein a Dusseldorf e, in forma ancora più ampia e articolata, anche alla prossima edizione del Vinitaly.