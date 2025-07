Pedalata di luna piena sulla Costa dei Trabocchi

Occasione unica per pedalare, di sera, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi. Appuntamento venerdì 11 luglio prossimo in occasione del plenilunio: all'andata seguendo il tramonto e, al ritorno, la luce della luna. Con e-bike. Con degustazione finale, al rientro, direttamente sulla spiaggia di ciottoli, allo splendore del nostro satellite. Lungo il percorso, soste per raccontare la storia dei trabocchi, il territorio e leggere poesie dedicate alla luna.



Una pedalata originale all'insegna del cicloturismo, dunque, adatta a tutti e su ciclabile, nel tratto della Via Verde della Costa dei Trabocchi fra Torino di Sangro Marina e Ortona. Con degustazione finale, al rientro, direttamente sulla spiaggia di ciottoli, allo splendore del nostro satellite.

L'evento è proposto da Borracce di poesia - Asd affiliata Endas Abruzzo, che propone tour in e-bike sulla Costa dei Trabocchi, anche con il percorso della Via dei mulini, nonché nella Valle del Tirino e a Campo Imperatore, oltre al Pescara bike tour.



Info sulla pedalata di Luna Piena

Tel. 3283543346