GiovedÃ¬ 1Â° maggio a Ortona torna la festa di Radio CittÃ 

Giovedì 1° maggio al Camping Lido Riccio di Ortona torna la festa a sostegno di Radio Città, dalle ore 12 alle ore 24. Dj set, musica dal vivo, cibo, bevande, street art e proiezioni. Sarà inoltre disponibile un'area pic-nic. Possibilità di affittare bungalow, area tende e posto roulotte (info: 379.2221775). Ingresso 10 € con consumazione inclusa, gratuito per gli under 18. Per quanto riguarda i live, si esibiranno le Bestierare, Urssus & gli infedeli e Filtro Bonomelli.

Ci saranno altresì i dj set di Romoletto, Oscar TrONiK, Coscia Funk, Alessio DC, Luchetto & Amed, Clean Heart e Mazz_one. Visuals by Argentinox, Street Art by Dero. L’evento per la prima volta sarà trasmesso in contemporanea, grazie ad Abruzzo Dab, anche su alcune delle emittenti radiofoniche che fanno parte del consorzio (Radio L’Aquila 1, Radio Teramo In, Dj International e Radio Lanciano), dando copertura radiodiffusiva in digitale e analogico su tutto il territorio regionale.