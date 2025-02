"In Moto con le Ali", una giornata speciale al Circuito Internazionale d’Abruzzo

Domenica 2 Febbraio, il Circuito Internazionale d'Abruzzo si trasformerà in un palcoscenico di inclusione e passione per i motori con l'evento "In Moto con le Ali".

Organizzato dalla Nannelli Riders Academy in collaborazione con Circuito Internazionale d'Abruzzo ce Di.Di. Diversamente Disabili, questa giornata è dedicata a ragazzi con disabilità che desiderano vivere l'emozione della velocità e della pista.

“In Moto con le Ali” è anche un'opportunità per superare le barriere e scoprire nuove passioni. I partecipanti avranno l'opportunità di salire a bordo delle moto elettriche e auto sportive guidate da piloti esperti e provare l'ebbrezza di sfrecciare sul circuito. Tutte le attrezzature necessarie saranno fornite dagli organizzatori

L'evento è stato pensato per essere inclusivo al 100%, con un team di professionisti pronti ad accogliere e supportare i partecipanti. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza indimenticabile, all'insegna del divertimento e dell'amicizia.