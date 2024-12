A Ortona un Natale all'insegna della sostenibilità

Tra i tanti modi per avvicinarsi al Natale, Edicola Edizioni e Zoo Art ne propongono uno all'insegna della sostenibilità.



Sabato 14 dicembre, negli ambienti riscaldati e a tema natalizio di Zoo Art (Passeggiata Orientale, Ortona) si terrà il laboratorio Crea il tuo libro dei regali straordinari, ideato e condotto da Valentina Bassanese e pensato per bambini dai 4 ai 10 anni. L'attività si ispira all'editoria cartonera, una proposta culturale nata in Sudamerica e volta a produrre libri in modo artigianale utilizzando materiali di riciclo.

Per tutto il pomeriggio sarà inoltre attivo il Mercatino del Baratto, da un'idea di Marta Iurisici, nel quale bambini e bambine di ogni età potranno portare e scambiare i loro giocattoli. Il laboratorio ha una durata di 45 minuti e un costo di 5€. Si accede su prenotazione (347 956 2051), scegliendo uno degli orari disponibili:16:30, 17:30 o 18:30. Il mercatino è aperto a tutti.