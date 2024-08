Sabato 24 agosto appuntamento con ''Stregati dalla luna'' - la Notte Bianca

''Stregati dalla luna'' è lo slogan scelto per l'edizione 2024 della Notte bianca, una notte in cui la città si trasformerà in un grande palcoscenico sotto il chiarore della luna di fine agosto.

Vari gli appuntamenti in cartellone, che si terranno nelle piazze principali. Musica, dj set, balli di gruppo, danze orientali, rievocazioni storiche e non mancherà il buon cibo, da gustare mentre si passeggia per le vie che si animeranno dalle 18 fino all'alba.

L'area food sarà allestita in via della Libertà e in corso Garibaldi dalle 18.00 fino alle 03.00

In Piazza del Teatro Tosti, dalle 20.00 alle 22.50 il Palio delle Chiavi

A Porta Caldari, dalle 21.00 alle 22.40, Tea For Four

Lungo l'Orientale e nel centro storico, dalle 21,30 Mò better Band

In Piazza della Repubblica, dalle 22.20 alle 23.50 ,Fuzzy dice Rock 'N Roll

In Piazza degli Eroi Canadesi dalle 22.00 Dj sets - Deep Inside

in Piazza degli Eroi Canadesi dalle 22.00 balli con Dirty Dancing

A Porta Caldari dalle 23.00 Capri Band

In Piazza della Repubblica dalle 24.00 Dj Claudio Guerrini

A Largo Farnese dalle 1.00 balli orientali , Spaghetto & Dance

In Piazza del Teatro Tosti dalle 5.00 caffè concerto Arpa & Violino.

Questa la dislocazione degli eventi e la viabilità per Notte Bianca

Per ulteriori dettagli sulla viabilità clicca quì

La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale e rientra negli appuntamenti del calendario estivo ''Un tuffo nel blu''.