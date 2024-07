Secondo appuntamento con la rassegna “Giovedi in terrazza “ al Tosti 

Tutto pronto per il secondo evento, giovedì 25 luglio, nell’ambito della rassegna estiva “giovedì in terrazza” organizzata dalla Compagnia dell’Alba, che dirige il Teatro Tosti.

Per questa occasione, a riempire di note la terrazza d’Oriente, saranno i musicisti de “L’Antica Barberia del Corso”, formazione musicale costituita da artisti ortonesi, che con questo progetto musicale “Antica Barberia del Corso” vogliono riproporre l’importante tradizione della musica degli strumenti “a plettro” ed “a pizzico”, creare una compagine dove ritrovare suoni, sapori e gesti musicali passati che rappresentano un pezzo importante di storia. Si tratta di piccoli concerti in acustico, rievocazione delle antiche serenate a suon di mandolino e chitarra, durante i quali si potranno ascoltare temi famosi della tradizione abruzzese e della musica napoletana.

Sul palco Ezio Moretti al primo mandolino, Rocco Boromeo, secondo mandolino, Gianfranco Russo mandola, Augusto Miccoli alla chitarra e Valerio Petrosemolo al basso.



La serata prenderà il via alle 20 con l’aperitivo a base di prelibatezze della gastronomia locale e per il quale è necessaria, sempre, la prenotazione.

A seguire, alle 21, lo spettacolo.

Per chi volesse approfittare, inoltre, per conoscere meglio la storia del Teatro Tosti, la struttura sarà aperta al pubblico per permettere visite guidate all’interno, dalle 18.30 alle 20.30.







Si prosegue giovedì 1 agosto “Dalla terra d'Abruzzo”, con l’attore Sebastiano Nardone e le voci della Compagnia dell’Alba che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e parole nella tradizione , e il 22 agosto, a concludere gli appuntamenti del giovedì, sarà il momento del “folklore in jazz” a cura del duo Albamò, Monja Marrone e Alberta Cipriani.



Oltre alle serate del giovedì, le terrazze ospiteranno anche altri appuntamenti, concerti, letture, presentazione di libri, per tutto il mese di luglio e agosto. Il programma completo è consultabile sulle pagine social del Tosti.

Per info e prenotazioni 085 4212125

Oppure whatsapp 334 1543833.



I biglietti sono inoltre acquistabili on line sul circuito ciaoticket, digitando “terrazza Oriente Ortona” Teatro Tosti.