Pomilio Blumm tra le aziende europee a crescita piÃ¹ costante secondo il Financial Times

Pomilio Blumm entra tra le aziende europee con la crescita piÃ¹ costante nel lungo periodo, secondo la classifica Europeâ€™s Long-term Growth Champions elaborata dal Financial Times in collaborazione con Statista. La societÃ si colloca nella top five europea per ricavi 2024 nella categoria Advertising & Marketing, conquistando nella stessa sezione anche il primato in termini di "longevitÃ " aziendale.

Un riconoscimento doppio per lâ€™impresa abruzzese, che registra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 16,21% su dieci anni, distinguendosi per continuitÃ , soliditÃ e capacitÃ di innovazione. Una performance che riflette la forza di un modello imprenditoriale radicato nel territorio ma aperto allâ€™internazionalizzazione, come dimostrano i piÃ¹ recenti eventi organizzati per la comunicazione di grandi iniziative. Dai Premi DesignEuropa a Copenaghen, curati per EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietÃ intellettuale) allo European Business and Nature Summit di Helsinki, nell'ambito di un incarico della Commissione Europea da 80 milioni di euro.

Â«Abbiamo dimostrato una costanza di crescita, soprattutto allâ€™estero, raggiungendo le dimensioni dei colossi internazionali del settore pur mantenendo salde le radici a PescaraÂ», afferma il presidente Franco Pomilio. Â«Crediamo molto nella vocazione creativa del nostro territorio. Per questo, pur integrando figure internazionali nei nostri team, miriamo a sviluppare sempre di piÃ¹ una vera e propria idea valley, ispirata al cenacolo michettiano, nella nostra sede, la CittadellaÂ».

La classifica FT nasce dallâ€™analisi dei ricavi delle aziende che abbiamo avuto specifici requisiti di crescita e fatturato tra il 2014 e il 2024. Lâ€™indagine ha premiato le realtÃ capaci di mantenere un trend di crescita solido e continuo anche in un decennio segnato da pandemia, inflazione e crisi geopolitiche. La ricerca su 34 Paesi, condotta da Statista â€“ leader tedesco nellâ€™analisi di dati economici e di mercato â€“ ha evidenziato tra le altre cose il dinamismo dellâ€™imprenditoria italiana, di cui Pomilio Blumm rappresenta uno dei casi piÃ¹ emblematici.

Â«Cresciamo con lo spirito di una start-up, ma con la soliditÃ di unâ€™impresa di lunga esperienzaÂ», conclude Pomilio. Â«A fare la differenza Ã¨ la nostra capacitÃ di adattamento, sostenuta da piÃ¹ di 100 tool proprietari avanzati, in grado di dare ad ogni progetto un valore aggiunto in termini di efficacia complessivaÂ».