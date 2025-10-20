Aeroporto d’Abruzzo verso il milione di passeggeri: superato il record del 2023

Lo scalo regionale ha già registrato 874.900 passeggeri al 10 ottobre 2025, superando così il totale dell’intero anno 2023, che si era fermato a 872.701.

Secondo i dati diffusi dalla società di gestione, con l’attuale ritmo di traffico si prevede di raggiungere il milione di transiti già entro novembre, chiudendo l’anno intorno a 1,1 milioni.

L’incremento è stato alimentato dall’espansione delle rotte operate da grandi compagnie low-cost, oltre al contributo dei voli charter. Nei primi nove mesi dell’anno si è registrato un aumento del 24,5 % rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il solo mese di settembre ha fatto segnare un +38 % con oltre 127.000 passeggeri in transito.

A favorire lo sviluppo del traffico è stata anche la politica regionale che ha ridotto le tasse addizionali per i voli, rendendo lo scalo più competitivo nei confronti di altri aeroporti.

Dalla società di gestione arriva l’interpretazione: «Un risultato che conferma il ruolo strategico dello scalo regionale nello sviluppo economico e turistico della regione», si legge nella nota.