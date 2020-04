NON SOLO OSTAGGI , MA ANCHE BEFFATI

Non è possibile (in special modo per chi è impegnato in un Sindacato che si definisce ‘dei Cittadini”) tacere di fronte all’insensato accanimento verso una Comunità di 1200 persone (Caldari), nella quale da oltre 10 giorni non si registrano più contagi : casi 0(zero) !



Avevamo già scritto, del resto, sulla corbelleria di dichiarare Caldari ‘zona rossa’ solo dopo un mese dal decesso del gestore del bar, ovvero dopo che il contagio oramai aveva già fatto gran parte del suo naturale percorso !



Adesso, oltre alle privazioni e alle sofferenze per la popolazione residente, anche la beffa di vedere ulteriormente protratto il periodo di blindatura fino al 14 p.v.-

Non è ancora del tutto chiaro chi in particolare (dal “Governatore” in giù) , ha ispirato e determinato questa ineffabile linea operativa; il fatto è che l’insipienza non di rado si accompagna all’arroganza e al delirio di protagonismo .



. . . Intanto le settimane passano e gli screening sono rimasti fantasma ; lettera morta perfino quelli ‘a campione’ .

Edgardo Giangrande