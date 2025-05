Addo’ ie mett màn?

1) Ortona va al voto in un clima d’incertezza e con un Comune commissariato, come pensate di arginare il rischio astensione e riavvicinare i cittadini all’amministrazione comunale?

2) La corruzione è una nemica della Repubblica e del bene comune come vi porrete nei confronti di questo concetto e soprattutto vi muoverete per garantire sicurezza e legalità

3) Quali sono le tre priorità assolute per la città di Ortona a cui porre rimedio dal primo minuto?

4) Qual è il problema più grande in eredità dalla precedente Amministrazione e che idea di sviluppo ha in mente per la città?

5) Su cosa è necessario investire per dare opportunità e crescita alle nuove generazioni?

6) Molti spazi pubblici e beni comuni sono inagibili e abbandonati, c ome pensate di riqualificarli e restituirli alla fruibilità e cosa farete per riqualificare e rilanciare il centro storico?

7) Come intendete risanare i conti del Comune tenendo fermi due punti intoccabili: assistenza agli anziani ed asili nido?

8) Come intendete creare quei posti di lavoro che stanno mancando nella realtà di Ortona? In dichereste esattamente su quali priorità concentrerete il vostro operato?



9) Quali criteri saranno adottati in caso di vittoria per la formazione della squadra assessoriale?



10) L’ambiente è la spina nel fianco di questo territorio, vedasi la querelle per il Centro olii, “Ombrina” e deposito GPL in porto, discarica di amianto ecc.; cosa prevede il suo programma?



11) Quale visione, idea per reimpostare il turismo al fine di trasformarlo da turismo estivo “mordi e fuggi” in un turismo stanziale e distribuito in tutto l’arco dell’anno. E, in questo senso, come intendete di coinvolgere le Contrade e attività commerciali?



12) Perché i cittadini dovrebbero preferirla rispetto ai suoi avversari?

Un cittadino curioso, visceralmente ed orgogliosamente “libero pensatore”, che continua ad avere Ortona nel cuore.